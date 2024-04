Le Nicaragua accuse l'Allemagne devant la CIJ

Le Nicaragua accuse l’Allemagne de complicité de génocide, du fait de son soutien et de ses ventes d’armes à Israël.

Le Nicaragua réclame à la Cour internationale de Jusitce, la plus haute juridiction de l’Onu, d’imposer des mesures d’urgence pour que Berlin cesse de fournir des armes à Israël.

Le président de la CIJ à La Haye, Nawaf Salam, devra se prononcer dans l'affaire Nicaragua/Allemagne Image : Robin van Lonkhuijsen/ANP/AFP/Getty Images

Les audiences devant la CIJ ont commencé aujourd’hui et doivent durer jusqu’à demain mardi.

Selon Daniel Mueller, l’avocat du Nicaragua devant la CIJ, l’Allemagne viole la Convention des Nations unies de 1948 sur le génocide :

"C'est une excuse pathétique à l'endroit des enfants, des femmes et des hommes palestiniens, de leur fournir, d’une part, une aide humanitaire, notamment par le biais de largages aériens, et d’autre part de fournir le matériel militaire utilisé pour les tuer et les anéantir."

Image : Robin van Lonkhuijsen/ANP/picture alliance

De son côté, l'Allemagne, réfute ces allégations. C'est ce qu'a déclaré Tanja von Uslar Gleichen, qui représente le ministère allemand des Affaires étrangères dans cette affaire :

"L'Allemagne ne viole pas et n'a jamais violé la convention sur le génocide ni le droit humanitaire international, que ce soit directement ou indirectement. Au contraire, l'Allemagne s'est engagée à faire respecter le droit international et c'est pour cela que nous travaillons au niveau international. Nous présenterons demain notre position en détail à cette Cour. Je peux déjà vous dire aujourd'hui que la présentation du Nicaragua était grossièrement biaisée et nous vous dirons demain comment nous assumons pleinement nos responsabilités."

L'Allemagne détaillera donc demain [09.04.24] sa position devant la Cour.