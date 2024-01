La CIJ examine la plainte de l'Afrique du Sud contre Israël

Israël est accusée par l'Afrique du Sud d'avoir commis un génocide à Gaza. La plus haute juridiction de l’ONU examine la question.

La Cour internationale de justice de La Haye, aux Pays-Bas, examine la plainte déposée par l'Afrique du Sud contre l'Etat hébreu.

L'Afrique du Sud accuse Israël de génocide à Gaza. Ce jeudi (11.01.24), des manifestants pro-Israéliens se sont réunis devant la juridictionl pour protester, en scandant des slogans tels que : "Ce n'est pas un génocide, c'est une guerre".

Dans sa requête de 84 pages, l'Afrique du Sud condamne "sans équivoque", l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 sur des civils isaréliens.

Mais, elle accuse l'armée isaelienne de mener des actions à Gaza qui seraient destinées, je cite, "à provoquer la destruction d'une partie substantielle du groupe national, racial et ethnique palestinien".

L'Afrique du Sud accuse Israël de violer la convention de l'Onu sur le génocide. Elle appelle la Cour à enjoindre Israël de "suspendre immédiatement ses opérations militaires" dans la bande de Gaza.

Plusieurs manifestants pro-Israeliens se sont réunis devant la Cour internationale de justice Image : Robin Utrecht/ANP/AFP/Getty Images

Les représentants de l'Etat israélien seront entendus ce vendredi 12 janvier par la Cour.

Mais d'ores et déjà, le gouvernement a qualifié cette affaire d'"absurde et atroce". Israël accuse l'Afrique du Sud de se comporter comme "le bras juridique de l'organisation terroriste Hamas", selon les termes d'un communiqué du ministère israélien des Affaires étrangères.

Adama Dieng, ex-conseiller du secrétaire général de l'ONU pour la prévention du génocide, précise qu'"il faut faire la différence" entre les attaques armées visant les installations civiles, et qui tuent des populations civiles en violation du droit international humanitaire, et le génocide.

Il explique qu'"Il est très important de rappeler que le crime de génocide est un crime identitaire. Il s’agit de l’extermination, en partie, ou en totalité, d’un groupe, du fait de son identité raciale, religieuse, ethnique ou nationale."

Pretoria a saisi en urgence la CIJ pour qu'elle enjoigne à Israël de "suspendre ses opérations militaires" dans la bande de Gaza Image : REMKO DE WAAL/ANP/AFP/Getty Images



A ce jour, les Nations unies ne reconnaissent officiellement que trois génocides : celui des Arméniens commis par l'Empire ottoman, en 1915- 1916, le génocide des Juifs commis par les nazis entre 1941 et 1945 et le génocide des Tutsis commis au Rwanda, en 1994.

Le massacre de Srebrenica, qui a fait 8.000 victimes en Bosnie-Herzégovine, en 1995, a lui aussi été qualifié de génocide par le TPIY et la Cour internationale de justice. Cette appellation est toutefois contestée par certains historiens. Enfin, il y a les crimes perpétrés par les Khmers rouges au Cambodge, entre 1975 et 1979 contre des minorités et qui auraient fait près de deux millions de morts.

Des manifestants pro-palestiniens étaient également rassemblés devant la CIJ Image : Robin Utrecht/ANP/AFP/Getty Images

Liens entre l'ANC et la Palestine

L'Afrique du Sud accueille la plus grande communauté juive d'Afrique subsaharienne. Mais le pays compte une population musulmane bien plus importante, dont une partie pourrait soutenir la démarche des autorités devant la justice internationale.

L’ANC au pouvoir en Afrique du Sud soutient depuis longtemps, la cause palestinienne. Alors président de la Nation arc-en-ciel, Nelson Mandela avait ainsi affirmé que la liberté de l'Afrique du Sud serait "incomplète sans la liberté des Palestiniens."