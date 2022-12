Covid-19 : La Chine fait redouter le scénario de 2020

Les informations en provenance de Chine inquiètent nombre de pays. Hôpitaux et crématoriums sont submergés. Des habitants font état de pénuries de médicaments contre la fièvre pendant que la progression de la Covid-19 parmi plus d’1,4 milliard d'habitants reste largement incontrôlée.

L’Empire du milieu fait donc face à la plus importante vague de contaminations au monde à la suite de la levée des mesures restrictives imposées dans le cadre de la politique « Zéro covid ». Des contaminations amplifiées par l'apparition de nouveaux variants.

L’inquiétude gagne les Etats-Unis

Cette flambée des cas inquiète donc à l’étranger. Aux Etats-Unis par exemple, les autorités envisagent la réintroduction des restrictions d'entrée pour les voyageurs venant de Chine.

"La communauté internationale est de plus en plus préoccupée par les poussées actuelles de Covid-19 en Chine et par le manque de données transparentes, notamment de données sur les séquences génomiques virales, communiquées par la RPC (en référence à la République populaire de Chine)", ont déclaré des responsables américains cités par l’Afp.

Citant des préoccupations exprimées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ces responsables ont ajouté que les Etats-Unis "envisagent de prendre des mesures similaires" à celles décidées par le Japon, l'Inde et la Malaisie.

Le Centre de prévention et de contrôle des maladies chinois a répertorié mercredi 5.231 nouvelles contaminations et trois morts du coronavirus à l'échelle nationale, des chiffres probablement sous-estimés car les malades n'ont plus besoin de se déclarer.

La prudence des partenaires de Pékin

Le Japon et l'Inde, ont quant à eux, imposé des tests PCR obligatoires aux voyageurs en provenance de Chine.

L'île de Taïwan, que la Chine revendique comme faisant partie de son territoire, a également annoncé qu'elle procèderait à des contrôles du virus sur les voyageurs en provenance de Chine continentale.

Le soudain revirement de politique sanitaire opéré par Pékin a mis fin à près de trois années de tests de masse, confinements et quarantaines prolongées qui ont sérieusement perturbé les chaînes d'approvisionnements du pays ainsi que l'économie chinoise, la deuxième plus importante au monde.

Une volte-face décidée après des manifestations de colère, qui ont fait descendre des milliers de manifestants dans les rues d'une dizaine de villes, mais aussi dans l'espoir de relancer l'économie asphyxiée par le "zéro Covid".