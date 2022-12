La Chine fait face à une flambée des cas de Covid-19

Quelle est la situation réelle en Chine concernant la lutte contre la Covid-19? Récemment, le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, à demander à la Chine de partager des informations sur l'évolution de la pandémie dans le pays. En Allemagne, certains acteurs politiques ont même proposé une coupure des liaisons aériennes avec la Chine. Faut-il vraiment s'inquiéter de cette hausse des cas de Covid-19 dans l'empire du milieu ?

Être positif à la Covid-19 et rester en quarantaine chez soi, il y a quelques semaines encore, cela était impossible en Chine. Mais, avec le changement de cap des autorités qui ont abandonné les restrictions sanitaires les plus strictes , des personnes contaminées comme Yang et sa famille peuvent se traiter chez eux.

"Je pense que c'est en fait acceptable. De mon point de vue, pour le moment, la plupart des amis que je connais ont des symptômes, certains légèrement, d'autres plus graves, mais aucun d'entre eux n'est allé à l'hôpital. Je dirais que comme ça les lits de soins intensifs ne seront pas trop occupés et peuvent être disponibles pour les personnes qui en ont le plus besoin", explique-t-elle.

Des personnes contaminées se soignent chez elles pour ne pas occuper des lits qui pourraient servir aux cas graves

S'il est difficile de savoir concrètement ce qui se passe dans les hôpitaux chinois, une chose est certaine, depuis la levée soudaine, début décembre, de la plupart des restrictions sanitaires en vigueur, le pays fait face à une explosion de cas de contaminations.

Des réticenses et des doutes

Une flambée inédite qui fait craindre une forte mortalité chez les plus âgés, particulièrement vulnérables mais aussi moins vaccinés. Outre la réticence des personnes âgées à se faire vacciner l'efficacité des vaccins chinois est également remise en cause.

Ce qui n'a pas lieu d'être selon le Professeur Antoine Flahault le directeur de l'Institut de Santé globale à Genève.

"Le vaccin chinois est inférieur au vaccin ARN messager quand il y a deux doses. Quand il y a trois doses, les deux types de vaccins ont une efficacité comparable. Il est possible que l'hésitation vaccinale des personnes âgées soit liée en partie à un manque de confiance dans les vaccins chinois", précise-t-il.

La Chine mise sur son propre vaccin.

En attendant que les Chinois aient accès aux vaccins à ARN messager, les autorités qui misent sur leurs propres moyens et technologies entendent optimiser les mesures de prévention et de contrôle pour qu'elles soient plus scientifiques, précises et efficaces.

Elles assurent également que "le taux de vaccination de la Chine augmente, tout comme la capacité du vaccin à traiter les gens”. La Chine augmenterait par ailleurs aussi sa production de fournitures médicales.