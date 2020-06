Checkpoint Charlie, tout un symbole à Berlin

C'est aujourd'hui (22 juin) le trentième anniversaire du démantèlement du Checkpoint Charlie. Checkpoint Charlie, c'est le nom du plus fameux des passages-frontières entre Berlin-Ouest et Berlin-Est durant près de trente ans. Et donc un lieu symbolique de la division de l'Allemagne durant la Guerre froide.

"Vous sortez du secteur américain"

Depuis 1989, il n'y a plus de mur qui coupe Berlin en deux. Et depuis 1990, l'Allemagne est réunifiée.

Mais durant les trente ans où Berlin-Ouest était une enclave au sein de l'Allemagne de l'Est soviétique, on ne franchissait pas facilement la frontière entre les deux moitiés de la ville.

Cet écriteau de l'armée américaine fait partie des curiosités de Checkpoint Charlie

Les deux autres anciens postes-frontières américains, les "Checkpoints", Alpha et Bravo, ont disparu. Des noms tirés de l'alphabet phonétique de l'Otan : "Alpha" pour la lettre A, "Bravo" pour la lettre B et "Charlie" pour la lettre C, donc.

Les barrières mobiles et la baraque en bois qu'on peut voir aujourd'hui à ce carrefour berlinois ne sont que des reconstitutions mais les touristes les photographient beaucoup… tout comme un écriteau en allemand, mais aussi dans les trois langues des Alliés vainqueurs de la Seconde guerre mondiale, sur lequel on peut lire "Vous sortez du secteur américain".

En octobre 1961, la situation a failli déraper entre Etats-Unis et URSS

Hautes tensions

Des chars soviétiques et américains se sont fait face à cet endroit pendant seize heures, faisant craindre une nouvelle guerre mondiale, en octobre 1961.

Deux grandes photos de soldats américain et soviétiques se font face en bordure de la chaussée pour rappeler ceux qui contrôlaient là le passage des diplomates allemands, de l'Est et de l'Ouest, ainsi que des militaires alliés, seuls autorisés à passer la frontière à cet endroit.

Ceci n'a pas empêché des Berlinois de l'Est de tenter de s'évader en passant par le Checkpoint Charlie, au péril de leur vie.

Des prisonniers y ont aussi été échangés entre Soviétiques et occidentaux.

Au Checkpoint Charlie, les touristes peuvent poser pour de vraies photos avec de faux soldats

Et maintenant?

Alors certes, certains critiquent l'aspect mercantile des lieux depuis leur vente à des investisseurs privés peu après la réunification. Et oui, on peut se demander si les étudiants payés pour attendre les touristes dans de faux uniformes sont vraiment nécessaires… et le musée qui est installé là en souvenir du Mur de Berlin est plutôt kitsch.

Néanmoins, Checkpoint Charlie reste l'un des sites les plus visités de Berlin. Et l'endroit est véritablement un lieu symbolique de l'histoire récente.

La municipalité de Berlin souhaite d'ailleurs racheter la parcelle, y construire des logements sociaux et un musée de la Guerre froide qui en soit vraiment un.

>>>>> A voir aussi: