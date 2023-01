ChatGPT, une révolution dans le développement de l'IA ?

Disponible gratuitement en ligne, ChatGPT se présente sous la forme d'une fenêtre de dialogue, un robot capable de répondre à presque toutes les questions. Il s'agit d'un pas important dans le domaine de l'intelligence artificielle.

"L'intelligence artificielle est la simulation de l'intelligence humaine par des machines, en particulier par des ordinateurs (…). L'objectif de l'intelligence artificielle est de créer des systèmes qui peuvent effectuer des tâches qui nécessitent normalement l'intelligence humaine…"

Voilà en substance ce qu'écrit ChatGPT quand on lui demande des informations au sujet de l'intelligence artificielle et quand on lui demande qui il est, sa réponse est : "ChatGPT est un modèle de traitement automatique du langage développé par OpenAI. Il est basé sur l'architecture Transformer, qui lui permet de comprendre et de générer du texte de manière efficace…"

ChatGPT est en effet un chatbot, un robot de discussion, de type moteur de réponse capable de donner des réponses à presque toutes les questions. Depuis qu'il est en accès libre, les exemples d'exploits de ce chatbot sont légions.

Depuis qu'il est en accès libre, les utilisateurs de ChatGPT sont de plus en plus nombreux. Image : Jakub Porzycki/NurPhoto/picture alliance

Des exploits et des lacunes

Le ChatGPT aurait par exemple réussi les examens d'une faculté de droit américaine après avoir rédigé des dissertations sur des sujets allant du droit constitutionnel à la fiscalité en passant par les délits civils.

Mais sur l'actualité plus récente, comme la guerre en Ukraine ou l'accord de l'Allemagne au sujet de la livraison de chars, celui-ci est incapable de répondre : " je n'ai pas de connaissance sur une livraison prévue de chars allemands à l'Ukraine en 2023... " répond-il, avant de se lancer dans des explications au sujet des restrictions liées à la vente d'armes et aux relations entre l'Allemagne et l'Ukraine.

La raison : ChatGPT n'est alimenté en informations que jusqu'à l'année 2021. Il n'est donc pas au courant de l'actualité.

Il faut dire que le système est encore en cours de perfectionnement mais déjà la principale différence avec un moteur de recherche comme Google c'est que le chatbot répond non seulement de façon précise et exhaustive, mais aussi comme s'il s'agissait d'un être humain.

Microsoft est l'un des investisseurs de OpenAI, la société éditrice du chatbot ChatGPT. Image : Andre M. Chang/ZUMAPRESS/picture alliance

Une vieille question

Il est capable de répondre correctement à des questions simples comme à des questions complexes, de dialoguer en fournissant des éléments de raisonnement dans différentes langues, analyser ou produire du code informatique, entre autres.

Si chatGPT peut être d'une aide précieuse, notamment dans les domaines de l'accès à la connaissance, la gamme des applications possible de l'intelligence artificielle est bien plus vaste avec des domaines comme la reconnaissance vocale et faciale, la traduction automatique, la robotique, la conduite autonome, la recherche médicale...

Ce qui soulève de nouveau la question : l'intelligence artificielle finira-t-elle par remplacer l'homme ? Du moins pour accomplir certaines tâches ? C'est une vieille question qui revient de nouveau dans le débat entre l'homme et la machine.