Pourquoi les Etats-Unis attaquent Google en justice

80% des recherches internet aux Etats-Unis utilisent Google comme moteur. Et cette statistique est encore plus importante pour les recherches effectuées sur téléphone portable.

Cette situation de quasi-monopole est le résultat d'une politique acharnée de Google en ce sens. La justice américaine a donc ouvert des poursuites contre l'entreprise pour abus de position dominante, suite à une plainte déposée par le ministère de la Justice et onze Etats fédéraux.

D'où cette tentative des politiques de mieux contrôler le pouvoir des GAFA.

GAFA: les chefs de grandes entreprises technologiques se défendent de fausser la concurrence lors d'une audition devant le Congrès américain (en juillet 2020)

Des milliards de dollars pour les smartphones

Pendant des années, Google a investi des milliards de dollars pour s'assurer auprès des fabricants de téléphones portables que son moteur de recherche soit bien celui choisi par défaut sur les smartphones.

Cette stratégie commerciale agressive complique bien entendu l‘accès des concurrents au marché. D'où la nécessité d'intervenir en justice pour éviter ces accès de concurrence déloyale, selon le vice-procureur américain Jeff Rosen.

Celui-ci explique : "Si le gouvernement américain n'utilise pas maintenant la loi Sherman sur la concurrence pour encourager cette même concurrence, nous risquons de rater la prochaine innovation. Et les consommateurs américains pourraient passer à côté du prochain Google."

Quand Google se compare à du muesli

Evidemment, Google ne voit pas les choses de cette façon. L'entreprise argue du fait que rien n'oblige les consommateurs à recourir à ses services ((… même si Google prétend être le meilleur moteur de recherche au monde)).

Pour ce qui est des réglages par défaut des smartphones, Google compare cela au muesli, ces mélanges de céréales que les Américains affectionnent au petit-déjeuner.

Le géant internet rappelle que les fabricants de muesli aussi paient les supermarchés pour s'assurer la meilleure place dans les rayons, ce qui n'empêche pas les marques les moins connues de placer leur produit sur les étagères du bas, moins visibles.

En gros, Google estime que les consommateurs sont assez grands pour choisir seuls le moteur de recherche qu'ils veulent utiliser ou non.

La métaphore du muesli...

La concurrence étouffée

Ce point de vue est contesté notamment par Gabriel Weinberg. Il dirige l'entreprise Duck Duck Go, qui propose aussi un moteur de recherche. Et il estime qu'il est difficile de changer les paramètres par défaut d'un smartphone – surtout un téléphone Android.

Il déclare à la DW : "Google prétend qu'un seul clic suffit pour changer de moteur de recherche. Si c'était vrai, on aurait facilement 20% de parts de marché."

Union sacrée?

Ces poursuites sont soutenues à la fois par les démocrates et les républicains, qui font rarement preuve d'une telle union, même s'ils ne poursuivent pas les mêmes objectifs.

Les républicains reprochent à Google de mettre en avant des opinions de gauche – ce qu'aucune étude n'a pu établir.

Pour les démocrates, il s'agit aussi de montrer qu'il est possible de réaffirmer le pouvoir politique face aux géants d'internet que sont les GAFA : Google, Apple, Facebook et Amazon.

Le monde entier connaît le logo coloré de Google, et pour cause...

Ce que dit la plainte

Eleanor Fox, professeur de droit à l'Université de New York, revient plus en détail sur les accusations portées contre Google:

"La plainte dit que les consommateurs sont lésés parce que les rivaux de Google n'ont plus de place. Et que la qualité des services de Google a baissé en raison de son monopole. Google encombrerait l'espace avec plus de publicité que les autres, ce qui réduirait l'innovation. C'est très difficile à prouver."

La Commissaire européenne Vestager au moment de la condamnation de Google par l'Union européenne (en 2017)

Comment sanctionner Google en justice ?

La justice va devoir établir comment elle veut demander des comptes au géant internet: en lui réclamant le versement de plusieurs milliards de dollars d'amende ? En l'obligeant à scinder l'entreprise en plusieurs secteurs d‘activité – par exemple en la contraignant à vendre son navigateur Chrome ?

Il y a un précédent : en 2018, la Commission européenne a condamné Google a versé une amende de 4,3 milliards d'euros pour pratiques déloyales dans l'écosystème Android.

Aux Etats-Unis, l'action en justice n‘en est donc qu'à ses débuts. Elle risque de durer pendant des années. Comme celle contre les tentatives de monopole de Microsoft dans les années 1990.