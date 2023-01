CHAN 2022 : l'Algérie veut sa finale à domicile

Les Verts affrontent le Niger à Oran, tombeur tour à tour du Cameroun puis du Ghana. Quant au Sénégal, il affrontera Madagascar et son armada offensive.

Auteur d'un parcours remarquable dans la compétition, l'Algérie va défier une équipe du Niger qui se sent chez elle, à Oran, puisque le Mena y a disputé tous ses matchs. Pas de quoi s'inquiéter cependant, estime Madjid Bougherra. Le sélectionneur des Verts qui estime savoir "comment jouer contre le Niger. Nous les avons affrontés lors de matchs amicaux que nous avons gagnés", a-t-il déclaré en conférence de presse.

Soumana Boubacar Hainikoye et le Niger ne sont pas à prendre à la légère Image : Alain Suffo/Sports Inc/empics/picture alliance

Si l'Algérie rêve de se retrouver en finale de "son" CHAN, elle devra se méfier de cette équipe nigérienne, tombeuse tour à tour du Cameroun puis du Ghana. Autant dire que la tâche qui attend les hommes de Madjid Bougherra sera quelque peu complexe.

Algérie-Niger, ce sera au Stade Miloud Hadefi d'Oran, à partir de 15h TU.

Les Lions face à l'attaque malgache

En début de soirée, le Sénégal affrontera Madagascar, l'une des surprises de ce tournoi. Avec huit buts inscrits en trois rencontres, cette équipe malgache est résolument tournée vers l'attaque.

Madagascar est une équipe résolument tournée vers l'attaque. Image : Djaffar Lakjal/Sports Inc/empics/picture alliance

Mais le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw a confiance en ses joueurs pour venir à bout des Barea, et pourquoi pas aller au bout de la compétition :

"Pour moi, ce n'est pas une surprise, parce que le football malgache est en train de monter. Ils sont en train de montrer de très belles choses. Nous, on sait pourquoi on est là : on veut rendre fier notre pays", a assuré l'ancien international sénégalais en conférence de presse.

Cheikhou Omar Ndiaye et le Sénégal rêvent d'un premier sacre continental Image : Djaffar Lakjal/Sports Inc/empics/picture alliance

"Cela fait 11 ans que nous n'avons pas participé à cette compétition. Maintenant, nous avons bossé pour en arriver là, pour relever notre football local, qui est sous-coté. On veut continuer notre chemin, et pourquoi pas aller prendre le Graal, qui est le trophée."

Sénégal-Madagascar, c'est ce soir, au Stade Nelson Mandela d'Alger, et ce sera à partir de 19h en temps universel.