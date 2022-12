CDM 2022 : l'Argentine vient à bout de la France et grimpe sur le toit du monde

Après des années d'échecs et d'attente, il savoure enfin. Grâce notamment à son doublé, Lionel Messi a montré la voie à l'Argentine, qui s'est imposée aux tirs au but en finale de Coupe du monde face à une équipe de France qui n'a pas démérité. Après 1978 et 1986, l'Albiceleste est sacrée championne du monde pour la troisième fois de son histoire. Le tout devant un public tout de bleu et de blanc vêtu. Car ce soir, à Lusail, l'Argentine jouait clairement à domicile.

L'Argentine sur la bonne voie...

C'était une grande finale. Une immense finale, même. Une finale qui restera dans les annales. Probablement l'une des rencontres les plus spectaculaires de toute l'histoire du football, tant le scénario était imprévisible. Très vite, l'Argentine a pris les choses en main, causant d'énormes soucis aux Bleus. Lionel Messi sur pénalty (23è) puis Angel di Maria sur contre-attaque (36è) ont donné à la mi-temps un avantage aux Argentins qui semblait être définitif.

En battant Hugo Lloris, Angel Di Maria pensait avoir fait le break pour l'Argentine, mais...

...mais Mbappé frappe deux fois

Sauf que cette Equipe de France n'avait pas dit son dernier mot. Juste avant la mi-temps, le sélectionneur Didier Deschamps avait décidé de réagir, sortant Olivier Giroud et Ousmane Dembélé pour Marcus Thuram et Randal Kolo Muani. Au milieu de la seconde mi-temps, "DD" s'est même résolu à sortir Antoine Griezmann, le meilleur joueur de son équipe au cours de ce tournoi. Bien lui en a pris : le jeu de l'Equipe de France est devenu plus fluide, plus porté vers l'avant.

Alors que la France n'avait pas cadré une seule frappe du match, un homme a surgi pour placer deux banderilles en deux minutes : Kylian Mbappé. Invisible une très longue partie de la rencontre, l'attaquant du PSG a d'abord marqué sur pénalty (80è) puis d'une somptueuse reprise de volée, envoyant tout le monde en prolongations.

...Kylian Mbappé a remis les pendules à l'heure d'une magnifique volée

Mbappé répond à Messi

Dans les trente minutes qui ont suivi, les deux équipes se sont rendues coup pour coup, et sans un immense Dayot Upamecano, la France aurait déjà coulé sous les offensives argentines. Malheureusement pour les Bleus, le défenseur du Bayern Munich n'a rien pu faire sur le but de Lionel Messi qui, seul aux six mètres, a repris la frappe de Martinez repoussée par Lloris (109è).

La messe était dite ? Non ! Car une fois de plus, la France est revenue dans la rencontre, une fois de plus grâce à un pénalty, une fois de plus grâce à Kylian Mbappé (118è). Une course-poursuite incroyable, un scénario presque impossible à imaginer. Dans les derniers instants de la rencontre, Kolo Muani a eu la balle de match, mais l'attaquant de Francfort a buté sur un grand Martinez.

Les nerfs de l'Argentine

Il a donc fallu recourir aux tirs au but pour séparer les deux équipes. Si Mbappé a une nouvelle fois transformé sa tentative des onze mètres (tout comme Messi), les choses se sont ensuite compliquées pour les Bleus, Coman voyant sa frappe détournée par Martinez, tandis que Tchouaméni a tiré à côté.

Lionel Messi savoure : le voilà enfin sacré champion du monde

Tous les Argentins ont marqué, et c'est finalement Gonzalo Montiel qui a envoyé les siens au paradis, juste devant l'un des kops argentins. Lionel Messi a tenu son pari et a emmené son équipe nationale sur le toit du monde. Les rues de Buenos Aires, de Cordoba ou encore de Rosario ne sont pas prêtes de trouver le sommeil. Cette troisième étoile, voilà 36 ans que tout un pays l'attendait.