Candidature d'Alpha Condé : la grogne de Sidya Touré contre la communauté internationale

"Un mépris pour le peuple de Guinée". Ainsi réagit l'opposant Sydia Touré à l'annonce de la candidature du président Alpha Condé pour un troisième mandat.

Mercredi (02.09.2020), par visioconférence, le président guinéen a mis fin au suspense en confirmant qu'il irait bien à cette élection prévue le 18 octobre. C'était à l'occasion d'une réunion au palais du peuple à Conakry. Réunion des femmes de la mouvance présidentielle et des partis alliés qui se sont engagées à payer la caution du candidat du RPG arc-en-ciel. Alpha Condé a suivi l'événement en visioconférence depuis le palais Sekhoutouréah.

Le soutien des femmes

Les femmes réunies au Palais du peuple ont décidé d’exprimer leur soutien au chef de l'Etat à qui elles ont remis un chèque de 800 millions de francs guinéens (soit près de 70.000 euros) correspondant à la caution actuellement nécessaire à la candidature à la présidence en Guinée. Alpha Condé leur a répondu favorablement en insistant sur l'importance que revêt pour lui, le soutien des femmes.

"Je suis aussi très sensible au fait que vous ayiez décidé de vous cotiser pour payer ma caution. J'ai vu de simples vendeuses de cacahuètes et de piment cotiser", a répondu Alpha Condé.

"Les femmes ont compris que ma bataille c'est d'abord pour les femmes et les jeunes", a-t-il ajouté avant d'annoncer des actions au profit de cette couche de la population guinéenne.

"Si la Constitution exige que ça soit les partis politiques qu présentent les candidats, moi je suis le candidat des femmes et des jeunes", a fini par déclarer le chef de l'Etat qui briguera donc un troisième mandat.



Silence de la communauté internationale

Cette intervention du président a été précédée lundi (31.08.2020) par un communiqué de la coalition au pouvoir, indiquant que Alpha Condé avait accepté d'être candidat. En réaction, l'opposition réunie au sein du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) a aussitôt annoncé une "phase décisive" de la contestation.

Pour Sydia Touré, ancien Premier ministre, président de l'Union des forces républicaines et ancien Haut représentant du chef de l'Etat Alpha Condé, l'opposition n'a aucun autre moyen que de descendre dans la rue.

"Dans les autres pays quand on manifeste, on assassine pas les gens... Plus de cent morts ! À Nzérékoré, le 22 mars, il y a même eu une fosse commune que nous avons retrouvée avec 23 corps !", a réagi l'opposant dans une interview à la DW.

Sidya Touré s'est aussi insurgé contre le silence de la communauté internationale qui selon lui, "ne pose pas de question sur la Guinée. Au Mali, tout le monde s'est mobilisé pour aller essayer de voir tout ce qu'il y avait à faire. Nous n'avons pas d'autres formes d'expression que de manifester", affirme Sidya Touré qui dit aussi ne pas espérer que Alpha Condé renonce à sa candidature mais promet une contestation permanente de ce mandat qui à son avis "ne représente pas la Guinée".