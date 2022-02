Afrique

Le cancer fait de plus en plus de victimes en Afrique

Espérance de vie plus longue, changement du mode de vie et méconnaissance de la maladie : de plus en plus de gens sont victimes d'un cancer sur le continent.

Un centre de radiothérapie à Khartoum. Au Soudan, l'accès aux médicaments contre le cancer reste très difficile.