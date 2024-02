CAN 2023 : le miracle ivoirien face au Mali

Décidément, les Éléphants aiment faire vivre des sensations fortes à leurs supporters.

Après une phase de poules ratée et une qualification in extremis pour les huitièmes de finale, puis une victoire surprise face au tenant du titre Sénégalais, les coéquipiers de Franck Kessié ont cette fois-ci dû puiser dans leurs réserves mentales pour s'imposer face au Mali.

Réduits à dix suite à l'expulsion d'Odilon Kossonou en fin de première mi-temps, puis menés 1-0, les Eléphants se sont battus jusqu'au bout et ont fini par égaliser à la dernière minute du temps réglementaire puis par mettre le but de la victoire dans les arrêts de jeu des prolongations.

Emerse Faé félicite la performance de ses joueurs

Un scénario rocambolesque mais qui ne doit rien au hasard selon Emerse Faé.

Après la rencontre, le sélectionneur ivoirien a loué non seulement le mental de ses joueurs mais aussi leur travail tactique.

"Oui c'est une victoire au mental mais on aussi été très bon tactiquement, peut-être même meilleurs à 10 qu'à 11. On a réussi à bien les gêner donc je pense que tactiquement on a réalisé un bon match", a déclaré l'ancien international ivoirien (44 sélections).

Une nouvelle déception pour le Mali

Pour le Mali, cette défaite est extrêmement dure à avaler.

Selon le sélectionneur Eric Chelle, l'équipe s'est tout simplement écroulée lors des cinq dernières minutes du temps réglementaire, ce qui a provoqué une réaction en chaîne.

La défense malienne, à l'image de Kiki Kouyaté, a longtemps tenu le choc, mais a fini par craquer Image : Sunday Alamba/AP Photo/picture alliance

"C'est très difficile à encaisser, on a été capable de faire un bon match et parfois même un grand match on s'est un peu écroulé dans les dernières minutes on a choisi de passer à un système à cinq pour être plus solide sur le jeu aérien mais on a perdu pied", a-t-il expliqué.

Lors des demi-finales, la Côte d'Ivoire affrontera la République démocratique du Congo mercredi soir à Abidjan. La RDC s'est qualifiée vendredi soir aux dépens de la Guinée 3-1, sa première victoire après une série de matchs nuls. C'est la première fois depuis 2015 que les Léopards sont présents à ce stade de la compétition.

Longtemps tapis dans l'ombre, les Léopards ont décidé de montrer les griffes désormais Image : Haykel Hmima/Anadolu/picture alliance

L'Afrique du Sud à l'assaut de la muraille nigériane

L'autre demi-finale mettra elle aux prises le Nigéria à l'Afrique du Sud. Vendredi soir, les Super Eagles ont réalisé un match sérieux pour battre l'Angola 1-0.

Alors qu'en début du tournoi, c'est l'attaque du Nigéria qui était redoutée, c'est finalement sa défense qui fait sa force. Les Nigérians n'ont encaissé aucun but depuis le premier match du tournoi.

L'Afrique du Sud devra donc redoubler d'efforts pour percer la muraille nigériane.

Samedi soir, les Bafana Bafana ont assuré leur qualification en battant le Cap Vert aux tirs au but. Avec quatre arrêts lors de cette séance, le gardien Ronwen Williams a été le héros de la rencontre côté sud-africain.

Quatre tentatives sur cinq détournées : la performance de Ronwen Williams est tout simplement historique Image : Themba Hadebe/AP/picture alliance

Après cette performance inédite dans un grand tournoi, le portier des Mamelodi Sundowns a tenu à saluer le travail de l'équipe technique.

"Ils ont récupéré tellement de vidéos. J'ai bien bossé aussi mais vraiment, ce n'est pas moi qu'il faut féliciter, ce sont les analystes. Et l'entraîneur des gardiens aussi. Ils m'ont donné beaucoup d'indices", a-t-il déclaré après la victoire de son équipe.