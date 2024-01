CAN 2023 : la Côte d'Ivoire vient à bout du Sénégal

Au terme d'une partie intense (1-1 après 120 minutes de jeu), les Eléphants ont sorti le tenant du titre aux tirs au but et verront les quarts de finale.

Au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, les choses avaient mal commencé pour la Côte d'Ivoire. Menés 1-0 par le Sénégal au bout de quatre minutes de jeu et un but signé Habib Diallo, les Eléphants ne se sont pas découragés pour autant et sont partis à l'assaut des buts des Lions.

Des efforts récompensés en fin de rencontre, avec un pénalty de Franck Kessié à la 86è minute de jeu. Après trente minutes de prolongations qui n'ont rien donné, c'est aux tirs au but que la Côte d'Ivoire a fait la différence, 5-4, pour la plus grande joie de ses supporters, tout heureux dans les rues de la capitale politique :

"Je suis très heureux. La Côte d'Ivoire revient de loin. Avec la grâce de Dieu aujourd'hui, les Eléphants sont qualifiés. Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci", s'est exclamé ce fan.

A Yamoussoukro comme partout dans le pays, les Ivoiriens ont laissé exploser leur joie après que les Eléphants ont sorti le Sénégal Image : Sunday Alamba/AP/picture alliance

"La Coupe, c'est chez nous !", a estimé cette supportrice.

"Découragement n'est pas Ivoirien !"

"C'est la joie totale. Nous sommes en extase. Aujourd'hui, nous reconnaissons notre équipe nationale. Nous reconnaissons nos joueurs. On leur demande de continuer comme ca. Il faut qu'on aille jusqu'à la finale !"

Un alléchant derby entre le Mali et le Burkina Faso

En quarts de finale, la Côte d'Ivoire affrontera le vainqueur du choc entre le Mali et le Burkina Faso. Un derby entre deux équipes qui va très certainement se jouer "sur des détails", comme l'a indiqué le sélectionneur des Aigles Eric Chelle en conférence de presse.

Maroc ou Afrique du Sud pour le Cap Vert

Mali-Burkina Faso, une rencontre qui aura lieu au stade Amadou Gon Koulibaly de Korhogo à partir de 17h TU. Ce soir, le dernier huitième de finale mettra aux prises le Maroc à l'Afrique du Sud. Un match qui débutera à 20h en temps universel. Le vainqueur de cette rencontre affrontera le Cap Vert, qui est venu à bout de la Mauritanie. Les Requins Bleus se sont imposés 1-0 grâce à un pénalty de Ryan Mendes à la 88è minute.