CAN football féminin : les Marocaines en finale !

Pour la première fois depuis 2012, le Nigeria ne sera pas en finale de la CAN de football féminin. Hier soir à Rabat, devant un peu plus de 45.000 spectateurs, les Super Falcons, réduites à neuf après les expulsions d'Halimatu Ayinde (48è) et Rasheedat Ajibade (71è) sont tombées aux tirs au but face aux Marocaines. Le score était de 1-1 après 120 minutes de jeu.

Deuxième finale consécutive pour les Banyana Banyana

En finale, les Lionnes de l'Atlas affronteront l'Afrique du Sud. Un peu plus tôt dans la soirée, les Banyana Banyana avaient assuré leur place en finale en battant la Zambie 1-0 sur pénalty dans les arrêts de jeu. Cette fois-ci, les Sud-Africaines tenteront de remporter leur premier titre contintental, elles qui avaient échoué en finale face aux Nigériannes quatre ans plus tôt.

La Zambie et le Nigeria se retrouveront vendredi prochain pour le match pour la troisième place. La grande finale entre le Maroc et l'Afrique du Sud aura lieu samedi 23 juillet à partir de 20h en temps universel.

Euro 2022 : les quarts connus

La Belgique s'est qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro féminin en battant l'Italie 1-0. Les Belges qui profitent également du match nul 1-1 entre la France et l'Islande. En quarts, la Belgique défiera la Suède. Dans les autres affiches, l'Angleterre affrontera l'Espagne, l'Allemagne sera opposée à l'Autriche, tandis que la France évoluera face aux Pays-Bas.

Handball : l'Egypte conserve sa couronne

En Egypte, la Coupe d'Afrique des Nations de handball masculin s'est achevée hier soir, avec un nouveau sacre du pays hôte, au terme d'une finale à sens unique qui s'est disputée au Hassan Moustafa Sports Hall du Caire. Opposée au Cap-Vert, l'Egypte s'est imposée 37-25. Il s'agit du huitième titre continental pour les Pharaons, leur deuxième consécutif.

Grâce à sa victoire 28-24 sur la Tunisie, le Maroc complète le podium. Enfin, l'Algérie s'est qualifiée pour les prochains championnats du monde en battant la Guinée 27-26 dans le match pour la cinquième place.

La prochaine CAN de handball masculin aura lieu de nouveau en Egypte en 2024.

Quatrième médaille d'or pour Kipyegon

En athlétisme, suite des championnats du monde qui se disputent à Eugene, dans l'ouest des Etats-Unis. Chez les dames, Gotytom Gebreslase a été sacrée championne du monde du marathon. L'Ethiopienne, qui a parcouru les 42 kilomètres en 2h18min11sec, s'est même offert un record dans ces championnats du monde. Une belle performance au lendemain du succès de son compatriote Tamirat Tola sur cette même distance.

Par ailleurs, Faith Kipyegon a remporté son quatrième titre mondial sur 1.500m. La Kenyane, double championne olympique en titre, a parcouru la distance en 3min52sec96.

De son côté, Nafissatou Thiam a remporté son deuxième titre mondial en heptathlon. L'athlète belge, double championne olympique en titre, s'est imposée in extremis devant la Néerlandaise Anouk Vetter.

Quant à la Vénézuelienne Yulimar Rojas, elle a remporté sa troisième couronne mondiale consécutive en triple saut, grâce à un saut à 15,47m, soit la sixième meilleure performance de tous les temps.

Et de trois pour Barshim

Chez les hommes, le champion olympique Soufiane El Bakkali a été sacré champion du monde de 3.000m steeple. Le Marocain s'est imposé devant l'Ethiopien Lamecha Girma et le champion du monde en titre kényan Conseslus Kipruto.

Enfin, le Qatari Mutaz Essa Barshim, co-champion olympique en titre, a remporté sa troisième couronne mondiale d'affilée en saut en hauteur grâce à un saut de 2.37m.