CAN 2027 : six pays pour quatre candidatures

Parmi ces candidats, on retrouve l'Algérie, dont la dernière organisation de la CAN remonte à 1990, l'Egypte, qui avait accueilli le tournoi en 2019, le Botswana, et enfin, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie.

Ces trois pays d'Afrique de l'Est ont déposé une candidature commune, afin d'avoir un dossier plus conséquent et ramener la compétition dans une partie du continent qui ne l'a plus vue depuis plus de quarante ans. En effet, il faut remonter à 1976 pour trouver un pays d'Afrique de l'Est comme hôte de la CAN : à l'époque, c'était l'Ethiopie qui s'en était chargée.

Des visites d'inspection programmées pour juin

Ces fédérations ont maintenant jusqu'au 23 mai pour soumettre leur candidature finale et envoyer tous les documents nécessaires à la CAF. Les visites d'inspection auront lieu du 1er au 15 juin prochain. Le comité exécutif de l'instance dirigeante du football africain donnera sa réponse finale quelques semaines après ses différentes visites.

A noter que l'annonce pour l'organisation de la CAN 2025 devrait elle aussi être prochainement connue : pour rappel, les quatre candidats sont l'Algérie, le Maroc, la Zambie, ainsi que le Nigeria et le Benin, qui ont fait candidature commune.

BAL : les favoris démarrent bien

En Egypte, suite de la Basketball Africa League : dans la Conférence du Nil, les Cape Town Tigers se sont imposés le S.L.A.C. (le Seydou Legacy Athlétique Club) 75-68, tandis que le Petro de Luanda a battu les City Oilers 89-71. Ces deux équipes rejoignent Al Ahly en tête de la poule. Le géant cairote qui avait battu le Ferroviario da Beira 92-74 lors du match d'ouverture.

Le club mozambicain qui sera opposé au Petro de Luanda cet après-midi. Un peu plus tard dans la journée, Al Ahly affrontera les City Oilers.

Pour rappel, les quatre premiers de la poule iront en quarts de finale.

NBA : les Celtics affronteront les Sixers

Les Celtics de Boston se sont qualifiés pour les demi-finales de la Conférence Est en battant les Hawks d'Atlanta 128-120. Au tour suivant, les Celtics affronteront les Sixers de Philadelphie. A voir si Joel Embiid sera de retour pour ce choc. Le géant camerounais est en effet touché au genou.