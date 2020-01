CAN 2027 : Matar Ba met les points sur les i

Plusieurs médias avaient relayé cette information : les trois prochaines CAN ayant été respectivement attribuées au Cameroun (en 2021), à la Côte d'Ivoire (2023) et à la Guinée (2025), le Sénégal souhaitait déposer sa candidature pour l'édition de 2027, voire celle de 2029 en cas d'échec.

Matar Ba a tenu à mettre les points sur les i quant à une éventuelle organisation de la CAN par le Sénégal. "On nous a attribué l'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2022. Et entre 2022 et 2023, on aura fini de tout construire et le Sénégal sera prêt pour accueillir et organiser une Coupe d'afrique des nations de football seniors", a déclaré le Ministre des Sports dans un communiqué, avant d'ajouter que "l'acte de candidature d'une compétition internationale comme la CAN, relève de la responsabilité de la fédération, en accord et en partenariat avec les pouvoirs publics." Une éventuelle candidature du Sénégal à la CAN 2027 attendra donc.

En 2018, les Jeux Olympiques de la Jeunesse avaient été attribués au Sénégal.

Claude Le Roy prolongé

Malgré la colère liée aux mauvais résultats de l'équipe (qui ne s'était pas qualifiée pour la CAN 2019), le technicien français a vu son contrat avec les Éperviers renouvelé. La durée du contrat est inconnue, mais il a été renouvelé "avec des conditions", a déclaré le président de la Fédération Togolaise de Football, Guy Akpovy. "Il faudrait qu'il nous qualifie pour la CAN 2021 et le Mondial 2022", a déclaré le président de la FTF. Pour rappel, avec un point pris en deux matchs, le Togo est quatrième d'un groupe G qui comprend les Comores, le Kenya et l'Egypte. Pour la Coupe du monde 2022, les Eperviers sont dans le groupe H, en compagnie du Sénégal, du Congo-Brazzaville et de la Namibie.

Claude Le Roy est à la tête du Togo depuis 2016.

Sinon, sachez que le Soudan a un nouveau sélectionneur : il s'agit de Hubert Velud. L'ancien sélectionneur du Togo, qui est notamment passé par le TP Mazembe, aura pour tâche de qualifier les "Faucons de Jediane" pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.

Et puis comme nous vous l'annoncions hier, la sixième édition de la CAN de futsal (football en salle) a débuté. Champion en titre, le Maroc s'est imposé 3-0 contre la Libye. Les Marocains sont en tête du groupe A, à égalité de points avec la Guinée-Equatoriale, qui a battu Maurice 4-2. Aujourd'hui, place aux rencontres du groupe B : Egypte-Guinée et Angola-Mozambique.

Zverev en demies

En tennis, suite de l'Open d'Australie. Chez les dames, la deuxième affiche des demi-finales est connue : Simona Halep (qui a battu Anett Kontaveit 6-1, 6-1) affrontera Garbine Muguruza (qui s'est imposée 7-5, 6-3 face à Anastasia Pavlyuchenkova).

Chez les hommes, c'est Novak Djokovic qui sera aux prises avec Roger Federer. Le Serbe a battu le Canadien Milos Raonic en trois sets (6-4, 6-3, 7-6). Dans l'autre demi-finale, Alexander Zverev (qui s'est imposé en quatre sets face à Stan Wawrinka) affrontera soit Rafael Nadal, soit Dominic Thiem. Alexander Zverev qui a renouvelé sa promesse de donner tout son prize money aux victimes des incendies s'il venait à remporter l'Open d'Australie, soit 2,5 millions d'euros environ.

Le corps de Kobe Bryant officiellement identifié

Le corps du basketteur a été identifié parmi les neuf corps retrouvés dans les débris de l'hélicoptère qui s'est écrasé dimanche près de Los Angeles, ont annoncé mardi les services du médecin légiste du comté. L'ex-star de la NBA a pu être identifiée grâce à ses empreintes digitales, de même que deux autres hommes et une femme, précisent-ils dans un communiqué. Les enquêteurs travaillent encore à l'identification des cinq défunts restants, parmi lesquels la fille de Kobe Bryant, Gianna, âgée de treize ans.

Hier soir, les Sixers de Philadelphie évoluaient face aux Golden State Warriors. Pour l'occasion, Joel Embiid a revêtu le numéro 24, en hommage à Kobe Bryant. Le Camerounais a d'ailleurs inscrit...24 points. "Si ce n'était pas pour Kobe, je jouerais certainement au volley-ball quelque part", a déclaré Embiid à l'issue de la rencontre, lui qui a toujours vu Bryant comme un de ses modèles.