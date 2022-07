La CAN 2023 en Côte d'Ivoire reportée à 2024

La Côte d'Ivoire devra encore patienter un peu. Prévue pour l’été 2023, la prochaine CAN de football masculine a été reportée à janvier 2024. C'est ce qu'a annoncé hier (03.07) en conférence de presse, Patrice Motsepe, le président de la CAF. La raison principale : les conditions climatiques. Un motif suffisamment important pour décider de ce report :

"Nous avons été conseillés de toute parts. Au départ, des gens nous ont parlé de changement climatique et nous ont dit qu'il ne pleuvrait peut-être pas à cette période de l'année. Puis on nous a dit qu'on ne pouvait pas prendre ce risque, au final", a concédé le patron du football africain. "On ne veut pas prendre le risque d'avoir une compétition sous le déluge. Cela ne serait pas bon pour le football africain et son image."

Des pluies diluviennes s'abattent sur le pays

Il faut dire que la Côte d'Ivoire est actuellement en pleine saison des pluies. Des pluies diluviennes se sont abattues sur le pays ces derniers jours, et ont au moins fait quatre morts.

Patrice Motsepe qui a par ailleurs annoncé que la finale de la Ligue des champions se disputerait à nouveau en match aller-retour dès cette saison. Le président de la CAF qui a également déclaré qu'une SuperLeague africaine de clubs débuterait lors de l'exercice 2023-2024.

CAN 2022 : les Sénégalaises démarrent bien

La CAN féminine a, elle, débuté samedi (02.07) au Maroc. Lors du match d’ouverture, le pays hôte s’est imposé 1-0 face au Burkina Faso. Hier, toujours pour le compte du groupe du Maroc, le A, le Sénégal s’est imposé 2-0 face à l’Ouganda. Une victoire pleine de réalisme pour les Sénégalaises qui ont, dans le jeu, plutôt été dominées par les Ougandaises.

Dans le groupe B, la Tunisie a battu le Togo 4-1. Les Tunisiennes seules en tête de leur poule puisque le Cameroun et la Zambie se sont neutralisés, score final 0-0.

Ce soir, place aux rencontres du groupe, avec le Nigeria qui affronte l'Afrique du Sud dans un remake de la finale de la CAN 2018. Un choc prévu à 16h en temps universel. Plus tard dans la soirée, à 19h TU, le Burundi sera opposé au Botswana.

Rugby : un alléchant Namibie-Botswana à venir

En rugby, les qualifications pour la prochaine Coupe du monde continuent. Et il ne reste plus que quatre équipes en lice pour aller rejoindre l’Afrique du Sud comme deuxième nation africaine présente au Mondial qui se disputera en France.

L’Algérie, qui a disposé du Sénégal 35-12 en quarts de finale, aura fort à faire face au Kenya qui a facilement disposé de l’Ouganda 42-7. L’autre demi-finale de cette Africa Cup opposera deux des meilleures nations du continent : le Botswana qui a battu la Côte d’Ivoire au tour précédent 38-11, et la Namibie qui a largement dominé un Burkina Faso composé de joueurs qui évolués à ce niveau pour la première fois.

Les demi-finales auront lieu le 6 juillet prochain ; la finale de ce tournoi de qualification est prévue pour le dimanche 10 juillet.