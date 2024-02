CAN 2023 : un dernier carré alléchant

Depuis le début du tournoi, les Super Eagles ne sont pas spécialement spectaculaires, mais enchaînent les prestations solides. Désormais, la bande de Victor Osimhen veut retourner en finale pour la première fois depuis 2013, comme l'a confirmé le sélectionneur José Peseiro :

"Notre équipe a fait du bon travail jusqu'à présent. Nous avons fait preuve d'un bon état d'esprit, d'une bonne organisation, d'un bon engagement collectif et de sacrifices. Maintenant, nous voulons battre l'Afrique du Sud pour atteindre la finale, car c'est notre objectif", a déclaré le technicien portugais.

Victor Osimhen sera-t-il remis pour cette demi-finale face à l'Afrique du Sud ? Image : Sunday Alamba/AP Photo/picture alliance

Une Afrique du Sud retrouvée

En face, les Bafana Bafana voudront prouver qu'ils ne sont pas là par hasard et qu'eux aussi ont des arguments pour atteindre la finale, comme l'a expliqué leur entraîneur, Hugo Broos :

"Beaucoup de gens ne s'attendaient pas à nous voir ici, mais cela signifie que l'Afrique du Sud a désormais une bonne équipe. Notre dernière demi-finale à la CAN remonte à plus de vingt ans, et la finale date d'encore plus longtemps", a rappelé le technicien belge.

"Nous sommes donc très motivés à l'idée de jouer ce match, mais nous voulons aussi aller être présents en finale dimanche prochain."

Nigeria-Afrique du Sud, ce sera au Stade de la Paix de Bouaké, à partir de 17h en temps universel.

Grâce au gardien Ronwen Williams, les Bafana Bafana n'ont pour l'instant encaissé que deux buts dans cette CAN Image : Themba Hadebe/AP/picture alliance

La Côte d'Ivoire ne compte rien lâcher

Après une qualification sur le fil pour la phase à élimination directe, après avoir éliminé le Sénégal, tenant du titre, aux tirs au but, après avoir battu le Mali dans les ultimes secondes de la prolongation en infériorité numérique, que va sortir la Côte d'Ivoire de son chapeau cette fois-ci ?

Malgré l'absence de quatre joueurs, dont le capitaine Serge Aurier et Oumar Diakité, le héros face au Mali, le sélectionneur des Eléphants Emerse Faé ne semble pas inquiet pour autant : son équipe a connu bien pire durant ce tournoi, et l'heure n'est pas à l'abandon :

"Vu de là où on vient, ce serait dommage de se mettre la pression et de ne pas jouer le match de demain à fond. Ce n'est pas qu'on avait plus rien à perdre - parce que ce serait mentir que de dire cela -, mais on revient de très, très loin, on a fait tous les efforts possibles pour sortir la tête de l'eau", a déclaré celui qui était entraîneur adjoint au début du tournoi.

"Et maintenant qu'on l'a sortie, on ne va pas lâcher maintenant. On ne va pas déjouer parce qu'on a la pression de ne pas atteindre la finale."

Oumar Diakité sera suspendu pour cette demi-finale, après avoir retiré son maillot et écopé d'un second jaune, synonyme d'expulsion Image : Sunday Alamba/AP Photo/picture alliance

Les Léopards comptent envoyer un message

En face, la RDC s'avance elle aussi confiante. Les Léopards, qui ont écarté la Guinée pour atteindre le dernier carré, semblent motivés à l'idée d'atteindre la finale, mais aussi à l'idée de jouer pour tout un peuple, comme l'a expliqué Sébastien Desabre en conférence de presse :

"Nous allons essayer de donner le maximum, de faire un bon match, de défendre haut les couleurs du Congo. Pour que les gens qui souffrent soient fiers de nous, parce qu'en qualité d'équipe nationale de RDC, on a cette vocation à donner de la joie et des sourires. Les joueurs le savent", a expliqué le sélectionneur des Léopards.

La RDC n'a plus disputé de finale de la CAN depuis 1974. Cinquante ans d'attente. Image : Sia Kambou/AFP/Getty Images

"Donc forcément ce sera un match particulier parce que ce sera non seulement une demi-finale, mais aussi particulier pour nous parce que nous avons des messages à faire passer, des messages d'attachement et des pensées à tous ceux qui souffrent au Congo."

Côte d'Ivoire-RDC, c'est ce soir, au stade Alassane Ouattara d'Ebimpé, à partir de 20h en temps universel.