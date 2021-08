CAN 2021 : "le Cameroun est favori" (Rigobert Song)

Pour cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) le Cameroun jouera ses matches du premier tour dans le groupe A. Il affrontera le Burkina Faso, l'Ethiopie et le Cap Vert. Une poule à la portée des Lions Indomptables, pense Rigobert Song, ancien capitaine de la sélection camerounaise : "Nous sommes favoris par rapport aux autres nations!", croit-il. Mais l'ancien défenseur camerounais reste prudent : "Le football a ses réalités, certes, mais face aux équipes qu'on va affronter, on peut se dire que le Cameroun est déjà qualifié pour le deuxième tour", conclut Song.

Le Cameroun jouera cette compétition devant son public, ce qui sera un atout important, ajoute l'ancien défenseur camerounais. Rigobert Song est par ailleurs l'unique joueur africain ayant joué quatre éditions de la Coupe du monde et huit de la Coupe d'Afrique des nations dont il a été à deux reprises vainqueur.

Le coup d'envoi de la CAN sera donné le 9 janvier 2022, le Cameroun défiera à Yaoundé le Burkina Faso. La finale aura lieu le 6 février toujours dans la capitale politique du Cameroun.

Six stades ont été retenus par le comité d'organisation de la CAN pour abriter ce rendez-vous continental. Deux stades se trouvent à Yaoundé, la capitale politique et les quatre autres à Douala, Limbé, Bafoussam et Garoua.

La CAN 2021 sera la deuxième compétition continentale organisée au Cameroun après la huitième édition qui a eu lieu en 1972 au pays des Lions Indomptables.

