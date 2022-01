CAN 2021 : l'Algérie surprise par la Guinée-Equatoriale

Après 35 matchs sans défaite, l’Algérie, tenante du titre, est tombée face à la Guinée Equatoriale 1-0. Hier soir, à Douala, les Algériens ont largement dominé la rencontre mais n’ont pas réussi à se montrer aussi dangereux qu’escompté. Seulement trois tirs cadrés pour les Verts. De son côté, la Guinée-Equatoriale a été très réaliste et a réussi à marquer sur une de ses rares occasions, à la 70è minute.

Esteban Obiang a mis fin à la série d'invincibilité de l'Algérie

Pour l’entraîneur algérien, Djamel Belmadi, cette défaite ne s’explique pas vraiment par autre chose que le manque de chance devant le but.

"Il n’y a pas toujours de raisons rationnelles surtout dans le football. On peut dominer outrageusement un match et finir avec zéro points, zéro buts… On pourrait palabrer mais on n’a pas le temps pour ça… le ballon ne voulait pas rentrer au fond. Les situations, on se les crée, on a des occasions par dizaines si je ne m’abuse mais le ballon ne rentre pas au fond", a constaté le sélectionneur algérien en conférence de presse.

Match décisif face aux Eléphants

Cette défaite place l’Algérie dans une situation compliquée. Avec seulement un point au compteur, les hommes de Djamel Belmadi vont devoir jouer leur qualification face à la Côte d’Ivoire lors de leur dernier match dans ce groupe E.

La Côte d’Ivoire qui n’est pas encore officiellement qualifiée non plus. Hier, les Eléphants se sont fait surprendre par la Sierra Leone. Après avoir mené à deux reprises, d’abord suite à un but de Sébastien Haller, puis à une réalisation de Nicolas Pépé, les Ivoiriens se sont à chaque fois fait reprendre. Résultat : un match nul 2-2.

Au classement, les Ivoiriens sont tout de même dans une meilleure position que l’Algérie puisqu’ils comptent déjà quatre points, soit un de plus que la Guinée-Equatoriale et deux de plus que la Sierra Leone.

Le Mali cale, la Tunisie se reprend

Dans le groupe F, quelques jours après son match polémique face au Mali, la Tunisie s’est bien reprise et n’a pas fait de détails face à la Mauritanie. Une victoire 4-0 pour les Aigles de Carthage avec notamment un doublé pour Wahbi Khazri.

De son côté, le Mali n’a pas pu faire mieux que 1-1 face à la Gambie. Les Aigles avaient ouvert le score sur un pénalty d’Ibrahima Koné à la 79è minute de jeu mais les Scorpions sont revenus au score en toute fin de match, eux aussi grâce à un pénalty.

Au classement de ce groupe, après deux journées, la Gambie et le Mali occupent les deux premières places avec quatre points chacun. La Tunisie est troisième avec trois points. La Mauritanie ferme quant à elle la marche avec aucun point glané pour le moment. Les Mourabitounes sont la première équipe éliminée de cette Coupe d’Afrique des Nations.