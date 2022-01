CAN 2021 : La Sierra Leone tient l'Algérie en échec

"Héroïque". S'il fallait user d'un qualificatif pour parler de la performance des joueurs sierra-léonais, ce serait celui-ci. A Douala, les Leone Stars ont fait preuve d'une solidité sans pareille face aux tenants du titre et favoris à leur succession. "Nous connaissons la valeur de l'Algérie, mais nous n'avons pas peur de l'affronter", avait lancé en conférence de presse le sélectionneur John Keister.

Mohamed Kamara élu homme du match

Et ses joueurs l'ont prouvé : grâce à une très bonne stabilité défensive, la Sierra-Leone est parvenue à mettre en échec l'armada offensive algérienne. Ni Riyad Mahrez, ni Yacine Brahimi, ni Youcef Belaili ne sont parvenus à tromper le gardien Mohamed Kamara, logiquement élu homme du match.

La Côte d'Ivoire peut prendre la tête

Score final 0-0. L'Algérie peut avoir des regrets, mais peut encore voir venir. Quant à la Sierra Leone, elle a effectué un très bon retour à la CAN, 25 ans après son dernier match au plus haut niveau continental. Les deux équipes sont en tête du groupe E, en attendant la rencontre entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Equatoriale, qui aura lieu demain, à 19h en temps universel.

Les Super Eagles dominent les Pharaons

Dans le choc de la journée, qui se disputait à Garoua, dans le nord du pays, le Nigeria a battu l'Egypte 1-0. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Kelechi Iheanacho à la demi-heure de jeu, d'une superbe frappe qui n'a laissé aucune chance à Mohamed El-Shenawy. Entame parfaite pour les Super Eagles dans ce tournoi ; quant aux Pharaons, ils vont devoir réagir très vite, s'ils veulent s'éviter une mauvaise surprise.