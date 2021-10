Cameroun : visite mouvementée du Premier ministre dans le Nord-Ouest

Parti de Yaoundé mardi, le Premier ministre Joseph Dion Ngute se trouvait à Matazem, dans la région anglophone du Nord-Ouest, où il tenait un meeting. Mais la réunion a été interrompue par des détonations.

"Il y a eu des tirs aux environs de 12 h 30. A ce moment-là, chacun cherchait à s’enfuir”, a raconté un témoin oculaire.

La scène de panique est filmée par les télévisions présentes. Le Premier ministre, protégé par les éléments du Bataillon d’intervention rapide, est exfiltré et embarqué dans son véhicule. Direction : Bamenda, à une quinzaine de kilomètres de là.

Le conflit a fait plus de 3.500 morts et forcé plus de 700.000 personnes à fuir leur domicile.