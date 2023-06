Cameroun, le SDF effondré par la mort de Ni John Fru Ndi

Le Cameroun vient de perdre un titan de l'opposition. Un coup dur pour les membres et sympathisants du parti "Social Democratic Front" (SDF), affaibli depuis un moment déjà par des querelles internes.

Fru Ndi était né le 07 juillet 1941 à Bamenda, il a donc eu presque 82 ans. La vie de John Fru Ndi a été marquée par son engagement pour la démocratie et la liberté. Ces dernières années, il s'est surtout investi pour le retour de la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, les deux régions anglophones du Cameroun, déchirées par une guerre depuis près de sept ans.

Fru Ndi a été de 1990 à 2018, l'une des figures les plus emblématiques de l'opposition et a affronté à plusieurs reprises le président Paul Biya dans l'élection présidentielle. La plus controversée c'ètait celle d'octobre 1992 : le leader du SDF avait alors obtenu 36 pour cent des suffrages derrière Paul Biya avec 40 pour cent.

Supporteurs de John Fru Ndi avec son affiche pendant la campagne pour la présidentielle en 2011 au Cameroun Image : dapd

Son parcours politique était remarquable et lui a valu de l'estime et du respect du monde politique national ainsi qu'international. Il a obtenu plusieurs distinctions.

Affaibli par le poids de l'âge et les problèmes de santé, Ni John Fru Ndi se faisait de plus en plus discret sur la scène politique, tout en gardant un œil très avisé sur sa formation politique qu'est le SDF.

Cependant, certains croyaient ce derniers temps qu'il y aurait eu un rapprochement entre le chairman et le pouvoir de Yaoundé.

John Fru Ndi quitte la scène, laissant un SDF politiquement affaibli et profondément divisé.