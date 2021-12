Série littérature : un café littéraire, une idée géniale !

Le Café littéraire à l'Institut Goethe de Lomé fait partie des initiatives qui promeuvent la littérature et la lecture au Togo. Une fois par mois, un auteur togolais présente son livre au public.

"Avoir un café littéraire permet de découvrir la création des auteurs togolais chaque mois, c'est une idée géniale".

Présentation et analyse

Le livre du mois est présenté dans le cadre d'une soirée hybride, à la fois en présentiel et virtuel... pour cause de pandémie. Puis un critique littéraire analyse, à cette occasion, l'œuvre et le travail de l'auteur et ce dernier répond aux préoccupations de l'assistance.

Dans le public, Ayikoé Adama Théophile, ingénieur culturel : "Je trouve que des occasions comme ça sont différentes d'un café littéraire classique, puisque les œuvres ont été publiées bien avant et c'est avec le temps que les œuvres font leur chemin. C'est vraiment intéressant".

"La soirée était intéressante" dit cette autre fan. "Les enfants d'aujourd'hui ont des lacunes en langue, pour parler et écrire en français, c'est très important qu'on les amène à lire".

Une initiative qui rencontre du succès

Écouter l'audio 02:08 Une opportunité, pour les lecteurs, d'aller à la rencontre des auteurs

Cette initiative a été lancée par le ministère togolais de la Culture qui s'est associé avec l'Institut Goethe de Lomé. Arouna Madahouna, directeur des bibliothèques et de la promotion littéraire : "Les écrivains togolais peinent à être connus par la population. Le ministère de la Culture a pris sur lui de rassembler le public et de le mettre en face des écrivains, que le public les connaisse, que le public leur pose des questions sur leurs motivations. De plus en plus, nous nous rendons compte que cette initiative prend de l'ampleur".

Pour l'écrivain Kokouvi Dzifa Galley, ces rencontres permettent à la littérature de vivre : "Les œuvres, quand elles ne sont pas confrontées au public, pour que ce public s'imbibe de leurs contenus et échange avec l'auteur, meurent".

Le café littéraire attire de plus en plus de monde, malgré les restrictions sanitaires. Il permet à tous les Loméens qui le veulent de voir, d'approcher les auteurs. Et de plonger dans leurs œuvres littéraires.

