Littérature en Afrique

Un tour d'horizon de l'écriture, de la lecture, de l'édition sur le continent africain alors que la littérature africaine est à l'honneur dans le monde.

Plusieurs écrivains du continent ont été récompensés en 2021 : le romancier tanzanien Abdulrazak Gurnah a remporté le prix Nobel de littérature 2021, l'auteur sud-africain Damon Galgut a, lui, remporté le Booker Prize, prestigieux prix littéraire britannique, le Prix de la paix des libraires allemands a été remis à la Zimbabwéenne Tsitsi Dangarembga. Et puis le Sénégalais Mohamed Mbougar Sarr est devenu le premier écrivain d'Afrique subsaharienne à être distingué par le plus prestigieux des prix littéraires français, le Prix Goncourt, pour son roman "La Plus secrète mémoire des hommes". Dossier sur une littérature africaine vivace!