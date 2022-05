Flora Nwapa : mère de la littérature africaine moderne

Flora Nwapa est née en janvier 1931 à Oguta, dans l'État d'Imo, dans l'est du Nigeria. Elle a fait ses études à Oguta, Port Harcourt et Lagos. Elle a aussi fait des études supérieures à l’University College Ibadan, au Nigeria, et à l'université d'Édimbourg, au Royaume-Uni. Flora Nwapa est morte d'une pneumonie à l'âge de 62 ans, en octobre 1993. Elle laisse derrière elle de nombreux livres, dont son premier roman "Efuru", qui était le premier livre d'une auteure africaine à être publié en anglais et inspirera de nombreuses écrivaines africaines.

Quels étaient les thèmes des romans de Flora Nwapa ?

À travers ses livres, Flora Nwapa a cherché à changer le récit des auteurs africains masculins dont les œuvres étaient pleines de stéréotypes sur la femme africaine. Les livres de Nwapa ont fait le contraire. Ils racontent des histoires de réussite de femmes africaines. Ses romans comme "Efuru" et "Idu" ont remis en question la représentation traditionnelle de la femme africaine comme une personne qui doit toujours vivre dans l'ombre des hommes parce qu'elle est perçue comme docile, soumise et improductive.

Ses romans les plus célèbres

L'un des romans les plus remarquables de Flora Nwapa est son premier roman publié en 1966, "Efuru". Il dépeint une femme qui se donne suffisamment de pouvoir pour soutenir financièrement son mari et son père. Efuru, la protagoniste du roman, brise les stéréotypes antiféministes de la société africaine traditionnelle en montrant qu'elle a son propre esprit. Elle prend certaines décisions cruciales dans sa vie en fonction de ce qu'elle estime être bon pour elle plutôt que de se plier aux exigences de la société africaine traditionnelle. "Idu" est aussi un roman très célèbre.

Flora Nwapa a su remodeler la féminité africaine à travers des personnages complexes et multiformes

Les souvenirs qu’elle a laissés

Elle laisse derrière elle de nombreux livres, des heures d'enseignement et Flora Nwapa a laissé des traces chez les écrivaines africaines. Elle a d'une part poussé de nombreuses femmes vers l'écriture et inspiré beaucoup à reproduire les thèmes de ses romans dans un effort de changer le récit négatif de la femme africaine dans un espace littéraire dominé par les hommes.

Flora Nwapa est-elle une féministe ?

Bien que Flora Nwapa soit réticente à être considérée comme une féministe, certains de ses livres sont connus pour leur défense des droits des femmes. Dans son travail, elle utilise des personnages féminins pour contester les pratiques culturelles injustes auxquelles les femmes africaines sont soumises. L'utilisation de ses romans pour contester les pratiques culturelles injustes à l'égard des femmes reste une source d'inspiration pour les militantes des droits des femmes.

Écouter l'audio 04:54 Le portrait audio de Flora Nwapa.

Les professeurs Doulaye Konaté, Christopher Ogbogbo et Lily Mafela ont contribué à ce récit qui fait partie de la série "Racines d'Afrique". Une série de la Deutsche Welle, en coopération avec la fondation Gerda Henkel.