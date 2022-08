Bundesliga : le Bayern Munich ouvre le bal face à Francfort

Le Bayern Munich évoluera ce soir à Francfort, dans la chaude atmosphère du stade de l'Eintracht.

Si le Bayern Munich est, saison après saison, devenu l'équipe "à abattre" (entre guillemets), Julian Nagelsmann ne ressent pas particulièrement de pression venue de l'extérieur. Car le coach bavarois estime qu'il est son premier juge et critique :

"Je me mets moi-même la pression. Je veux faire en sorte de connaître plus de succès que la saison passée, et faire en sorte que nous soyons plus réguliers au cours de la saison", a estimé Nagelsmann en conférence de presse. "Nous venons de laisser partir un joueur qui marquait plus de 50 buts par saison, toutes compétitions confondues. C'est quelque chose qu'il faut compenser. Malgré tout, je trouve que nous avons un meilleur effectif que l'année précédente."

Julian Naglesmann espère faire mieux que la saison passée avec le Bayern Munich

Retrouvailles entre Glasner et Mané

Un effectif qui a perdu Robert Lewandowski en attaque, mais qui a notamment été renforcé par les arrivées de Matthis de Ligt et surtout de Sadio Mané.

L'attaquant sénégalais qui va d'ailleurs faire ses débuts en Bundesliga, pour la plus grande joie d'Oliver Glasner. En effet, l'actuel coach de Francfort connaît bien Sadio Mané, pour avoir été entraîneur adjoint à Salzburg entre 2012 et 2014 :

"Je suis très content que Sadio Mané joue désormais en Bundesliga. Je l'ai connu il y a une dizaine d'années, il venait d'arriver de Metz, il ne parlait que français. C'était déjà un joueur avec un talent incroyable, qui était déjà très ambitieux. Je suis content de voir la carrière qu'il a eu jusqu'à présent", a déclaré le coach de Francfort, vainqueur de la Ligue Europa la saison dernière. "Il vient d'être à nouveau élu "Joueur africain de l'année", je crois ? Cela montre bien qu'il joue à un très haut niveau depuis des années."

Débuts réussis en Allemagne pour Sadio Mané, l'un des artisans du succès du Bayern Munich face au RB Leipzig en Supercoupe

Sadio Mané qui va donc faire ses débuts en Bundesliga dans la chaude atmosphère de Francfort. Eintracht contre Bayern Munich, coup d'envoi de la rencontre à 18h30 en temps universel.