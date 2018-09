Bundesliga J3 : Le Bayern Munich sur un rythme de croisière

À l'Allianz Arena, les Bavarois se sont retrouvés menés au score par le Bayer Leverkusen suite à un pénalty de Wendell à la 5ème minute. Un pénalty en deux temps, puisque la première tentative de Kevin Volland, qui a été détournée par Manuel Neuer, a été annulée par l'arbitre Tobias Welz, qui estimait que des joueurs du Bayern étaient entrés dans la surface avant que Volland ne tire. Le pénalty a donc été refrappé, et Wendell n'a pas tremblé pour tromper Manuel Neuer.

Le Bayern a gagné mais a perdu Corentin Tolisso, blessé au genou.

Tolisso marque mais se blesse gravement

Un avantage de courte durée, cependant. En effet, ce but a réveillé les Bavarois, qui sont partis à l'assaut des buts de Lukas Hradecky. Et ils ont trouvé la faille à la 10ème minute, grâce à Corentin Tolisso d'une jolie volée de près, puis à la 19ème, suite à une superbe volée d'Arjen Robben consécutive à une tête maladroite de Jonathan Tah. Par la suite, le Bayern a dominé, et a ajouté un troisième but en fin de rencontre, par l'intermédiaire de James Rodriguez de la tête. Score final : 3-1 pour le Rekordmeister, seul leader avec trois victoires en trois matchs. Seule ombre au tableau : la blessure au genou de Tolisso, qui ne rejouera pas au cours de cette année 2018.

Un Borussia Dortmund encore perfectible

Le Bayern Munich compte neuf points, soit deux longueurs d'avance sur ses poursuivants : Dortmund en premier lieu, qui a battu l'Eintracht Francfort 3-1 également, en ouverture de cette 3ème journée de Bundesliga. Des buts signés Abdou Diallo, Marius Wolf (ancien de Francfort) et Paco Alcacer, la nouvelle recrue en attaque. C'est Sébastian Haller qui avait égalisé pour l'Eintracht. Malgré cette victoire, l'entraîneur de Dortmund Lucien Favre pense que son équipe est encore perfectible :

Premier but de la saison pour Abdou Diallo.

"Il y a beaucoup de choses à améliorer. Il faut que j'apprenne à mieux connaître les joueurs. Beaucoup étaient absents durant la semaine internationale, et beaucoup n'ont pas encore joué ensemble. Il faut du temps. Nous devons mieux nous comporter quand nous sommes sous pression, mieux contrôler le ballon. Dans les airs, mais aussi dans les duels au sol, nous avons eu des problèmes ce soir. Quand tu as des problèmes physiques, tu ne peux pas bien contrôler le ballon. C'est notre objectif : avoir plus de possession de balle. C'est là que nous devons nous améliorer. "

Cinq équipes à la poursuite du Bayern

Autres équipes qui comptent sept points, Wolfsburg et le Hertha Berlin, qui se sont neutralisées samedi, 2-2. Le Hertha pensait avoir fait le plus dur en menant 2-1 à la 90ème minute, mais Wolfsburg a égalisé dans les arrêts de jeu par Admir Mehmedi. Le wagon des poursuivants est complété par le Borussia Mönchengladbach, qui a battu Schalke 04 2-1. Comme le Bayer Leverkusen, Schalke 04 compte zéro point après trois journées. Par ailleurs, Mayence compte également sept points, suite à sa victoire 2-1 sur Augsburg, avec deux buts dans les trois dernières minutes signés Anthony Ujah et Alexandru Maxim.

Dans les autres rencontres, le Werder Brême a été accroché par Nuremberg sur sa pelouse (1-1), tandis que le RB Leipzig a battu Hanovre 3-2, avec un doublé de Timo Werner. Première victoire pour le promu Düsseldorf, qui s'est imposé 2-1 contre Hoffenheim. Enfin, dans le derby du Bade-Wurtemberg, Fribourg et Stuttgart ont partagé les points, score final 3-3.

34 buts ont été inscrits au cours de cette 3ème journée de Bundesliga. Prochain rendez-vous : ce week-end, avec notamment Hoffenheim-Dortmund, Hertha Berlin-Borussia Mönchengladbach et Schalke 04-Bayern Munich.

Anthony Ujah encore décisif avec Mayence.

Bonne opération du TP Mazembe

On jouait également sur le continent africain ce week-end, avec les quarts de finale aller des compétitions continentales. En Ligue des Champions, bonne opération pour l'Espérance de Tunis, qui a battu l'Etoile du Sahel 2-1. De son côté, l'Entente de Sétif s'est imposée 1-0 face au Wydad Casablanca, tenant du titre. Un but du Sénégalais Isla Daoudi Diomandé. Enfin, le Tout Puissant Mazembe est allé chercher le nul 0-0 en Angola face au Primeiro de Agosto, tandis que le Horoya AC a été tenu en échec en Guinée par Al Ahly. Les matchs retour auront lieu dans quelques jours, les 21 et 22 septembre prochains.

L'AS Vita Club fait le travail

En Coupe de la Confédération cette fois, l'AS Vita Club s'est imposé 3-1 face à la Renaissance Sportive de Berkane, grâce à un doublé de Jean-Marc Makusu et un but de Djuma Shabani. Les Dauphins Noirs sont dans de bonnes dispositions en vue du match retour, tout comme le Raja Casablanca, qui est allé gagner 2-1 sur la pelouse du CARA Brazzaville. De son côté, Al Masry s'est imposé 1-0 à domicile face à l'USM Alger. Enfin, au Rwanda, le Rayon Sports et les Nigérians d'Enyimba se sont neutralisés, score final 0-0. La seconde manche se jouera le 23 septembre prochain.

Une finale France-Croatie

En tennis, les demi-finales de la Coupe Davis qui ont eu lieu ce weekend. À Villeneuve d'Ascq, la France a battu l'Espagne 3-2, tandis qu'à Zadar, la Croatie s'est imposée 3-2 face aux Etats-Unis. Ce qui fait que le weekend du 23 novembre prochain, on aura une finale France-Croatie, comme en Coupe du monde de football, pour ce qui constitue la dernière finale de la Coupe Davis sous ce format. Pour rappel, la réforme de la compétition sera effective dès l'an prochain. Ce ne sera plus une compétition qui aura lieu dans le monde entier; la phase finale aura lieu au même endroit, et s'étalera sur une petite semaine seulement.

La joie d'Eliud Kipchoge, nouveau recordman du marathon.

Kipchoge écrase le record du marathon

Enfin, il faut saluer la grosse performance d'Eliud Kipchoge, qui a remporté le Marathon de Berlin ce week-end. Le Kenyan a bouclé la course de 42 kilomètres en 2h1min39sec, soit une minute et dix-huit secondes de mieux que le précédent record, qui avait été établi par son compatriote Dennis Kimetto à Berlin également en 2014. Eliud Kipchoge a tellement dominé la course qu'il s'est retrouvé tout seul devant à mi-parcours. Le reste appartient à l'histoire.