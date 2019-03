Bundesliga J25 : le Bayern prend la tête du championnat

À Munich, le FC Bayern accueillait Wolfsburg, une équipe plutôt difficile à manœuvrer. Les Bavarois ont eu du mal pendant une grosse demi-heure, avant de trouver la faille à la 34ème minute grâce à Serge Gnabry. Trois minutes plus tard, Gnabry a servi Robert Lewandowski, qui a inscrit son 16ème but de la saison, son 196ème en Bundesliga, ce qui fait de lui le buteur étranger le plus prolifique en Allemagne.

Ribéry, triple passeur décisif

Par la suite, le champion en titre a déroulé, faisant chavirer de bonheur l'Allianz Arena. En début de seconde période, James Rodriguez a porté le score à 3-0. Wolfsburg ne pouvait plus lutter, et n'a pas su comment arrêter Franck Ribéry. Entré à la 55ème minute de jeu, le vétéran français a délivré trois passes décisives, pour Müller (76è), Kimmich (82è) et enfin Lewandowski (85è). Score final 6-0 pour le Bayern, qui compte bien ne rien lâcher dans la course au titre, comme l'a expliqué Joshua Kimmich à l'issue de la rencontre :

"Honnêtement, je suis surpris qu'on ait réussi à rattraper notre retard aussi rapidement. Tant mieux, ceci dit. Néanmoins, nous ne devons pas nous relâcher. Nous devons continuer à faire nos devoirs. Nous avons toujours espéré que Dortmund lâche quelques points en route. Aujourd'hui encore, ils se sont imposés de justesse contre Stuttgart. Les joueurs du Borussia ont dû remarquer que nous étions de nouveau dans la course, que nous venons de gagner 6-0, et avec la manière. Et ça, ça compte. Il ne nous reste plus qu'à continuer à aller de l'avant. Il est important que Dortmund sache que nous ne lâcherons rien."

Robert Lewandowski est désormais le meilleur buteur étranger de l'histoire de la Bundesliga.

Dortmund sur le tard

De son côté, le Borussia Dortmund a eu quelques difficultés pour s'imposer. Opposés à Stuttgart, les joueurs de Lucien Favre ont dû attendre l'heure de jeu et un pénalty de Marco Reus pour ouvrir la marque (62è). Seulement, Stuttgart est parvenu à égaliser quelques minutes plus tard, par l'intermédiaire de Marc-Oliver Kempf (71è). Le Borussia a continué à pousser, et a finalement été récompensé de ses efforts, puisque Paco Alcacer (84è) et Christian Pulisic (90è) ont permis à leur équipe de finalement s'imposer 3-1.

Du coup, Dortmund et le Bayern sont toujours à égalité. En effet, les deux équipes comptent chacune 57 points, mais c'est le Bayern Munich qui est premier, grâce à une meilleure différence de buts (+35, contre +33 à Dortmund).

Un but et une passe décisive pour Christian Pulisic qui permet au Borussia Dortmund de rester au contact du FC Bayern Munich.

Gladbach revit, Schalke n'y arrive pas

A la troisième place, on retrouve le RB Leipzig, qui n'a pu faire mieux que 0-0 contre Augsburg. Leipzig qui compte 46 points, tout comme le Borussia Mönchengladbach, qui est allé s'imposer 1-0 à Mayence. Cinquième avec 42 points, le Bayer Leverkusen, qui a gagné 3-2 à Hanovre au terme d'un match complètement fou, où la neige s'en est mêlée et a notamment empêché le ballon d'entrer dans les buts suite à une frappe d'un joueur de Hanovre. Le Bayer qui compte 42 points, soit deux longueurs d'avance sur Francfort, qui joue ce soir sur la pelouse du Fortuna Düsseldorf.

En bas de tableau, Schalke 04 n'y arrive pas. Vendredi soir, les choses avaient bien commencé pour les joueurs de Domenico Tedesco, qui menaient 1-0 à Brême. Seulement, le Werder s'est réveillé et a fini par s'imposer 4-2. Schalke 04 reste 14ème avec 23 points, soit une longueur d'avance seulement sur Augsburg. Stuttgart est 16ème avec 19 points, Hanovre 17ème avec 14 points et enfin Nuremberg (qui s'est incliné 2-1 à Hoffenheim) est toujours lanterne rouge avec 13 points. Si la lutte pour le titre est passionnante, celle contre la relégation l'est tout autant.

Weston McKennie (Schalke 04) consolé par Ralf Fährmann.

L'Espérance et les Mamelodi Sundowns en quarts

On jouait également en Afrique ce weekend, avec la Ligue des Champions, dont c'était la cinquième journée de la phase de poules. Dans le groupe A, les Mamelodi Sundowns se sont qualifiés pour le tour suivant grâce à leur victoire 3-0 face aux Lobi Stars. La deuxième place de ce groupe se jouera entre l'ASEC Mimosas et le Raja Casablanca. Deux équipes qui se sont affrontées ce weekend, pour un succès 2-0 des Ivoiriens.



Dans le groupe B, qualification de l'Espérance de Tunis suite à son succès 2-0 face au Horoya. Le club guinéen qui reste deuxième, puisque les Orlando Pirates et le FC Platinum se sont neutralisés, 2-2.

Leader du groupe C, le CS Constantine s'est incliné 1-0 à domicile face au Club Africain. Les Constantinois comptent dix points, soit deux longueurs d'avance sur le TP Mazembe, qui a fait match nul 1-1 face à Ismaily. Le Club Africain est en embuscade avec sept points.

Enfin, tout est encore possible dans le groupe D, suite à la victoire 1-0 de l'AS Vita Club face à Al Ahly, ainsi que le succès 2-0 de la JS Saoura face au Simba. La JS Saoura mène la danse avec 8 points, l'AS Vita Club et Al Ahly en ont sept, le Simba en compte six. La dernière journée, qui se déroulera le 16 mars prochain, vaudra son pesant d'or.

Le CS Sfaxien et la RS Berkane qualifiés

Ce weekend, on jouait également en Coupe de la Confédération. Dans le groupe A, qualification de la Renaissance Sportive de Berkane pour les quarts de finale, suite à son succès 3-0 face aux Congolais de l'AS Otôho. Qualification du CS Sfaxien dans le groupe B, après la victoire 2-1 face à l'Etoile du Sahel. De son côté, Nkana corrige le ZESCO United 3-0 et reprend la tête du groupe C, juste devant l'Asante Kotoko, contraint au nul par Al Hilal. Enfin dans le groupe D, victoire du Zamalek 4-0 face au Gor Mahia, tandis que le Petro de Luanda a battu le NA Hussein Dey 2-0. La sixième et dernière journée de la phase de poules de la Coupe de la Confédération aura lieu dimanche prochain, le 17 mars.