Bundesliga J16 : Dortmund s'enfonce dans la crise

Décidément, Mayence ne réussit pas au Borussia Dortmund.

En mai dernier, le club rhénan avait empêché le BvB d'être sacré champion. Cette fois-ci, les "Null-Fünfer" ont gâché le 114è anniversaire du club de la Ruhr.

Pourtant, Dortmund avait pourtant bien débuté la partie et avait même fini par être récompensé de ses efforts avec une ouverture du score signée Julian Brandt à la 29è minute de jeu.

Mais par la suite, le Borussia a reculé, et Mayence en a profité, Sepp van den Berg égalisant à la fin de la première mi-temps.

Les supporters de Dortmund avaient tout fait pour que la fête soit belle. En vain. Image : Hirnschal/osnapix/picture alliance

Une situation problématique

En seconde période, les joueurs d'Edin Terzic ont balbutié leur football, incapables de faire la différence face au 17è du championnat. Score final 1-1. Sixième match sans victoire pour Dortmund, toutes compétitions confondues.

Pour Julian Brandt, la crise est profonde, mais tout n'est pas à mettre sur le dos de l'entraîneur Edin Terzic non plus :

"La situation actuelle est problématique, le nombre de points de retard sur la tête du classement est un problème, la manière dont nous nous sommes faits éliminer par Stuttgart en Coupe d'Allemagne est un problème. Mais il ne faut pas non plus créer plus de problèmes qu'il y en a déjà, et considérer qu'il y a un problème entre le coach et l'équipe, car il n'y en a pas", a déclaré le milieu de terrain à l'issue de la rencontre.

Le Borussia Dortmund reste cinquième, avec 27 points au compteur, soit quatre longueurs de retard sur le top 4.

Leipzig et Hoffenheim également accrochés

De son côté, le RB Leipzig a été accroché à Brême par le Werder, score final 1-1. Un résultat décevant pour l'entraîneur Marco Rose :

"Nous avons ouvert le score en début de seconde période, ce qui a eu le don de réveiller le Werder. Le match est devenu plus débridé, nous avons eu des occasions d'ajouter un deuxième but", a estimé le technicien allemand dans une interview d'après-match.

Après huit ans de bons et loyaux services, Emil Forsberg quitte le RB Leipzig Image : Teresa Kroeger/RHR-FOTO/picture alliance

"Au final, le Werder a égalisé, s'est bien battu pour aller chercher ce match nul et au final, nous ne repartons qu'avec un point à la maison".

Le RB Leipzig reste troisième, avec 33 points, et peut se faire doubler par Stuttgart, qui affrontera Augsbourg ce soir.

Enfin dans le dernier match de la soirée, malgré un doublé du Togolais Ihlas Bebou, le TSG Hoffenheim a été accroché la lanterne rouge Darmstadt. Score final 3-3.

Il s'agit du premier doublé en Bundesliga pour Ihlas Bebou depuis le 08 janvier 2022 Image : Ralf Poller/Avanti/picture alliance

Xabi Alonso n'aime pas les records

Ce soir, le Bayer Leverkusen va recevoir Bochum.

Si le Bayer ne perd pas ce soir, il comptera 25 matchs sans défaite depuis le début de saison, toutes compétitions confondues. Un record qui n'intéresse pas vraiment l'entraîneur Xabi Alonso.

"Honnêtement, je ne veux pas vraiment y penser. C'est juste une conséquence de notre travail actuel. C'est super si on bat ce record, mais ce n'est pas notre objectif. Notre but, c'est d'arriver dans les meilleurs conditions possibles pour le dernier match de la phase aller, en janvier prochain, face à Augsbourg. Les records c'est bien, mais je n'aime pas trop m'attarder là-dessus", a indiqué le technicien espagnol.

Le Bayer ne souhaite qu'une seule chose : gagner, pour consolider sa première place et si possible garder au moins quatre points d'avance sur le Bayern Munich.

L'objectif est clair pour Edmond Tapsoba : finir sur une victoire avant de partir pour la CAN Image : Horst Mauelshagen/pepphoto/picture alliance

Le champion en titre évoluera de son côté sur la pelouse de Wolfsburg (dirigé par un ancien entraîneur du Bayern, en la personne de Niko Kovac). Le VfB Stuttgart, lui, aura une occasion en or de finir l'année en beauté avec la réception d'Augsburg. A suivre également, le duel entre l'Eintracht Francfort et le Borussia Mönchengladbach ainsi que la partie entre Heidenheim et le SC Fribourg.

Toutes ces rencontres débuteront à 19h30 en temps universel.