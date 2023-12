Bundesliga J15 : le Bayern Munich domine le VfB Stuttgart

Une semaine après sa déroute face à l'Eintracht Francfort, le Bayern Munich a livré une performance quasi parfaite pour s'imposer face au VfB Stuttgart 3-0.

Entreprenant en attaque, à l'image d'Harry Kane auteur d'un nouveau doublé, mais aussi intraitable en défense, les Bavarois n'ont laissé aucune chance à Serhou Guirassy et ses coéquipiers.

Et avec deux buts annulés pour cause de hors jeu pour le Bayern, l'addition aurait pu être bien plus salée pour les hommes de Sebastian Hoeness.

Harry Kane a déjà inscrit 20 buts cette saison, il est largement en tête du classement des buteurs Image : Angelika Warmuth/REUTERS

Selon Thomas Müller, le Bayern a tout simplement évolué au niveau qui devrait être toujours le sien compte tenu de son effectif.

"Ce n'est pas pour leur manquer de respect aux Souabes - je trouve d'ailleurs que le VfB effectue un superbe début de saison -, mais quand on évolue à domicile, on doit gagner. Et quand on se base sur les fondamentaux, on a forcément des avantages, au vu des joueurs qu'on a dans notre effectif", a-t-il déclaré après la rencontre.

Leverkusen gagne à nouveau

Malgré cette belle victoire, le Bayern Munich, qui possède un match en moins, reste deuxième, à quatre unités du Bayer Leverkusen.

Le Bayer qui n'a fait de détails face à l'Eintracht Francfort.

Les hommes de Xabi Alonso se sont imposés 3-0 avec notamment un nouveau but pour Victor Boniface.

Victor Boniface est, pour le moment, le meilleur buteur de Leverkusen cette saison avec neuf buts Image : Marius Becker/dpa/picture alliance

Leverkusen reste ainsi invaincu mais surtout reprend sa marche en avant après deux matchs nuls de suite. Mais les joueurs, à l'image de Granit Xhaka, continuent de rester prudents concernant la suite de la saison.

"Honnêtement, personne n'a jamais remporté le titre de champion en hiver. A l'heure actuelle, le classement nous intéresse peu. Ce qui compte, c'est là où nous nous trouverons en fin de saison. Bien sûr, nous sommes très contents d'être leaders, de manière méritée, en plus. Mais la phase aller n'est pas encore terminée", a rappelé le milieu de terrain de Leverkusen.

Dortmund cale

De son côté, le Borussia Dortmund a de nouveau perdu des points en route et se voit distancer par le quatuor de tête. Samedi, le BVB n'a pas pu faire mieux que 1-1 sur la pelouse du FC Augsbourg au terme d'une partie pourtant très ouverte entre les deux formations.

"C'était un super match pour les spectateurs, c'est clair. En ce qui nous concerne, nous avons gâché trop d'occasions. Il nous a peut-être manqué un peu de réussite pour les concrétiser. Par ailleurs, nous aurions pu nous montrer un peu plus solides derrière. Bref, ce résultat est tout à fait justifié", a-t-il assuré Gregor Kobel, le gardien du BVB après le match.

A l'image de Nico Schlotterbeck, la défense de Dortmund a eu toutes les peines du monde à contenir Augsbourg. Image : Christian Kolbert/IMAGO

Après ce nouveau nul, le cinquième de la saison, Dortmund reste cinquième mais compte maintenant cinq points de retard sur la quatrième place occupée par Stuttgart et seulement un d'avance sur Fribourg.

Bochum respire, fortunes diverses pour les promus

Dans le bas du classement, le week-end était marqué par plusieurs rencontres importantes dont celle entre le VfL Bochum et l'Union Berlin. Et grâce à sa victoire 3-0, le club de la Ruhr est maintenant 13e à six points de la 16e place, synonyme de barrages.

Une 16e place occupée par Cologne, qui s'est de nouveau incliné ce week-end, cette fois-ci 2-0 face à Fribourg.

Mayence, qui a perdu 1-0 face au promu Heidenheim, est toujours 17e, tandis que Darmstadt, autre promu, battu par Wolfsburg 1-0 est encore lanterne rouge.