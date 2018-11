Bundesliga J11 : Dortmund renverse le Bayern Munich

Au Signal Iduna Park, ce sont les Bavarois qui se sont illustrés les premiers, et qui ont ouvert le score grâce à une tête plongeante de Robert Lewandowski (26è). Au retour des vestiaires, Marco Reus a hérité d'un pénalty qu'il a lui-même transformé (49è), mais quelques minutes après, le Bayern a doublé la mise, toujours grâce à Robert Lewandowski.

Alcacer une nouvelle fois décisif

Seulement, Dortmund ne s'est pas laissé faire, et Reus a de nouveau trouvé le chemin des filets (67è), avant que Paco Alcacer ne donne un avantage définitif à la 73ème minute de jeu. Le Bayern a ensuite tenté de revenir dans le match, et a cru égaliser dans les arrêts de jeu; sauf que Lewandowski était hors-jeu cette fois-ci. Dortmund s'impose 3-2 face à un Bayern qui a montré de belles choses, comme l'a expliqué Karl-Heinz Rummenigge, un des dirigeants du club bavarois :

"Malgré la défaite, notre équipe a très bien joué. Je n'ai aucun reproche à faire, c'était notre meilleur match depuis notre victoire face à Schalke, en septembre dernier. Malheureusement, nous avons perdu 3-2."

Sept points d'avance sur le champion en titre

En effet, l'équipe dirigée par Lucien Favre a enregistré huit succès et trois matchs nuls, et est toujours la dernière équipe invaincue en championnat. Néanmoins, pour Marco Reus, le capitaine de Dortmund, ces sept points d'avance sur le champion en titre ne sont pas tout à fait acquis :

"Nous n'aurions peut-être pas remporté ce match, par le passé. Mais aujourd'hui, c'était incroyable, notamment toute cette ambiance. Nous avons sept points d'avance désormais. C'est bien, on peut être fiers de ce que l'on fait, mais il faut continuer à travailler."

Marco Reus, capitaine courage de Dortmund, auteur d'un doublé face au Bayern Munich.

Bebou voit double, Pléa voit triple

À Brême, les Poulains se sont imposés 3-1 sur la pelouse du Werder. Le héros du match n'est autre qu'Alassane Pléa. Le Franco-Malien a signé un triplé. Il compte désormais huit buts en championnat, et surtout, il permet à son équipe d'être seul dauphin de Dortmund, avec 23 points.

À la troisième place, avec 22 unités au compteur, on retrouve le RB Leipzig, qui a battu le Bayer Leverkusen 3-0, avec notamment un doublé de Yussuf Poulsen.

Quatrième, l'Eintracht Francfort, qui a battu Schalke 3-0 également. Luka Jovic a inscrit sa neuvième réalisation de la saison, tandis que le Franco-Ivoirien Sébastien Haller en est désormais à huit buts. Francfort compte le même nombre de points que le Bayern Munich, mais est devant grâce à une meilleure différence de buts (+13 contre +6 aux Bavarois).

Premier triplé en Bundesliga pour Alassane Pléa.

Quant à Hoffenheim, les joueurs de Julian Nagelsmann sont sixièmes avec 19 points suite à leur victoire 2-1 contre le FC Augsburg.

Dans les autres rencontres, Mayence est allé gagner 3-1 sur le terrain de Fribourg, grâce notamment à un but de l'Ivoirien Jean-Philippe Gbamin et un autre du Franco-Congolais Jean-Philippe Mateta. Enfin, les équipes du bas de classement ne veulent pas s'avouer vaincues si facilement : Hanovre a battu Wolfsburg 2-1 grâce à un but et une passe décisive du Togolais Ilhas Bebou, Stuttgart est allé battre Nuremberg 2-0, tandis que le Fortuna Düsseldorf a été sans pitié avec le Hertha Berlin, victoire 4-1.

32 buts ont été inscrits au cours de cette 11ème journée de Bundesliga. Prochain rendez-vous : dans deux semaines, avec notamment Mayence-Dortmund, Bayern Munich contre Fortuna Düsseldorf ou encore Augsburg face à Francfort.

Ilhas Bebou est indispensable à Hanovre.

Troisième étoile pour l'Espérance Sportive de Tunis

À Tunis, la mission était simple pour l'Espérance : battus 3-1 lors du match aller en Égypte, les Sang et Or devaient s'imposer face à Al Ahly. Et c'est ce qu'ils ont fait, grâce à un doublé de Saad Bguir (45è, 54è) et un but d'Anice Badri en fin de rencontre (84è). Grâce à cette victoire, l'Espérance remporte sa troisième Ligue des Champions, et disputera le Mondial des clubs en décembre prochain. Son premier adversaire sera soit le club d'Al Ain, champion en titre du pays hôte, à savoir les Émirats Arabes Unis, ou alors la Team Wellington, actuel champion d'Océanie. Une rencontre qui aura lieu le 12 décembre prochain.

Saad Bguir, le héros de l'Espérance Sportive de Tunis.

Un champion continental reste à déterminer : celui d'Amérique du Sud. Hier à Buenos Aires avait lieu la finale aller, un Superclasico très attendu entre les deux géants argentins, Boca Juniors et River Plate. Les deux équipes se sont séparées sur le score de 2-2. Le match retour aura lieu le 24 novembre prochain.

Les basketteuses maliennes sur le toit de l'Afrique

Ce weekend on jouait les dernières rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations en 3x3, qui se déroulait à Lomé, au Togo. Chez les dames, les Maliennes ont été sacrées pour la deuxième fois de leur histoire. En finale, elles ont battu leurs homologues de la République Démocratique du Congo 19-13. La troisième place revient aux Togolaises, qui ont dominé les Nigérianes 19-17.

Chez les hommes, victoire du Nigeria dans le match pour la troisième place, 21-19 contre la RDC. La finale, elle, a été remportée par la Côte d'Ivoire, qui a dominé l'Ouganda 14-6.