Bundesliga J1 : le Bayern cale, Dortmund et Leipzig premiers leaders

Le Bayern Munich, champion en titre, a ouvert le bal vendredi face au Hertha Berlin. Les Bavarois ont marqué les premiers, à la 24ème minute, par l'intermédiaire de Robert Lewandowski, avant d'encaisser deux buts, coup sur coup, de la part de Dodi Lukebakio (36ème) puis de Mario Grujic (39ème). Lewandowski a remis les deux équipes à égalité à l'heure de jeu sur penalty. Plus rien ne sera marqué. Score final 2-2. Un bon résultat pour le Hertha Berlin, une contre-performance pour le Bayern Munich, qui a encore beaucoup de travail à effectuer s'il veut atteindre ses objectifs, comme l'a expliqué le défenseur Niklas Süle à l'issue de la rencontre :

"Nous avons des joueurs qui sont capables de faire la différence, comme Renato Sanches, qui a effectué une très bonne préparation, ou encore Alphonso Davies, qui a beaucoup progressé durant l'été. Malheureusement, notre effectif est encore un peu réduit. Je sais que les dirigeants travaillent, ils vont faire en sorte que nous ayons un groupe plus etoffé, pour améliorer le niveau des entraînements, ainsi que pour faire en sorte d'atteindre nos objectifs."

Triste mine pour Niko Kovac et Hasan Salihamidzic à l'issue de la rencontre entre le Bayern Munich et le Hertha Berlin (2-2).

Les objectifs du Bayern Munich sont clairs cette saison : conserver le titre en Bundesliga, mais aussi en Coupe d'Allemagne, ainsi que faire très bonne figure en Ligue des Champions. Les dirigeants bavarois qui ont confirmé ce weekend le prêt du Brésilien Philippe Coutinho, en provenance du FC Barcelone.

Dortmund et Leizpig déroulent

Les Jaune et Noir étaient opposés au FC Augsburg (une rencontre que vous avez pu suivre sur les ondes de la DW) et qui ont été surpris au bout de trente secondes de jeu par Florian Niederlechner. Joie de courte durée pour le FCA, puisque Paco Alcacer a égalisé deux minutes plus tard. Dominateurs, les hommes de Lucien Favre ont dû attendre la seconde mi-temps pour prendre le large. A la 51ème minute, Jadon Sancho a délivré tout un stade d'une très jolie frappe croisée. Le capitaine Marco Reus y est allé de son but (57ème), Paco Alcacer de son doublé (59ème) et enfin, la recrue Julian Brandt a terminé le travail. 5-1 pour le Borussia Dortmund, premier leader de la saison.

Paco Alcacer a inscrit un doublé dans la victoire du BvB face au FC Augsburg (5-1).

Autre favori qui s'est largement imposé lors de cette première journée du championnat allemand, le RB Leipzig. Leipzig qui se déplaçait sur la pelouse de l'Union Berlin, dont c'était la toute première rencontre dans l'élite. La différence s'est immédiatement faite sentir entre les deux équipes : l'international allemand Marcel Halstenberg a ouvert la marque d'une somptueuse frappe enroulée (16ème), avant d'être imité par Marcel Sabitzer (31ème) puis Timo Werner (42ème). En seconde période, la recrue Christopher Nkunku a clos la marque (69ème). Victoire 4-0 pour l'équipe de Julian Nagelsmann, qui affiche clairement ses ambitions. Du côté de l'Union Berlin, on est certes déçu du résultat, mais une chose est sûre, à l'image de ce petit garçon, les supporters ne laisseront pas tomber leur équipe :

"Je suis énervé parce que nous avons perdu 4-0, mais la Bundesliga, c'est le haut niveau. Et je trouve ça génial que le public a continué à encourager les joueurs alors que nous étions en train de perdre."

Nkunku, Poulsen, Sabitzer : la jeunesse insouciante du RB Leipzig s'affiche comme un des favoris cette saison.

Leverkusen et Francfort vainqueurs

Parmi les autres vainqueurs de cette première journée, il y a le Bayer Leverkusen, qui a eu toutes les peines du monde à battre le promu Paderborn 3-2; Fribourg a battu Mayence 3-0, Wolfsburg a gagné 2-1 contre Cologne, Francfort s'est imposé 1-0 face à Hoffenheim, et enfin, le Fortuna Düsseldorf est allé gagner 3-1 sur la pelouse du Werder Brême. L'affiche entre le Borussia Mönchengladbach et le FC Schalke 04 s'est soldée par un match nul 0-0.

Il n'a fallu que trente secondes à Martin Hinteregger (Francfort) pour ouvrir le score face à Hoffenheim.

30 buts ont été inscrits lors de cette première journée de Bundesliga. Prochain rendez-vous : ce weekend, avec notamment Cologne-Dortmund, Schalke-Bayern Munich ou encore Leipzig face à Francfort. Samedi, Hoffenheim reçoit le Werder Brême, et ce sera à partir de 13h25 TU sur la DW et chez nos radios partenaires.

Les Nigérianes conservent leur titre

A Dakar, le Sénégal affrontait le Nigeria, champion d'Afrique en titre, en finale de l'Afrobasket. Si la Sénégalaise Astou Traoré s'est mise en valeur, avec 13 points et six rebonds, ce sont les Nigérianes qui ont fini par s'imposer 60-55, grâce notamment aux 14 points et aux neuf rebonds d'Evelyn Akhator. Le Nigeria conserve donc son titre et est sacré pour la quatrième fois de son histoire.

La meilleure joueuse du tournoi n'est autre que la meneuse Ezinne Kalu. La Nigériane qui fait bien évidemment partie du cinq majeur de la compétition, en compagnie de sa compatriote Evelyn Akhator, de la Malienne Touty Gandega, de la Sénégalaise Astou Traoré et de la Mozambicaine Leia Dounge.

Madison Keys prête pour l'US Open

En tennis, e Masters 1000 de Cincinnati qui s'est achevé hier soir. C'est l'Américaine Madison Keys qui remporte le titre chez les dames, en dominant la Russe Svetlana Kuznetsova 7-5, 7-6. Chez les hommes, victoire de Daniil Medvedev face au Belge David Goffin, 7-6, 6-4. Ce Masters 1000 est très important dans la préparation à l'US Open, le dernier Grand Chelem de la saison, qui démarrera le 26 août prochain.