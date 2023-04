Kagame et Talon pour une coopération renforcée

Avec cette visite de Paul Kagame, le Bénin et le Rwanda sont déterminés à se donner de la visibilité en termes de coopération.

Les deux pays veulent ainsi dynamiser davantage leurs relations, avec plus de contenu à tous les domaines.

C'est d'ailleurs ce qui a permis de promouvoir au Bénin des fonctionnaires rwandais à des postes, parfois stratégiques, en matière d'échange d'expertises, selon Patrice Talon. Occasion pour le président béninois de répondre aux critiques à l'encontre de cette forte relation.

"Il n'y a pas que des Rwandais au Bénin dans l'expertise. Le Bénin dans ce domaine n'a plus de complexe. Nous allons chercher les compétences là où elles se trouvent. C'est dommage que bien souvent, quand nous faisons appel à des Européens, à des Américains, à des Chinois, on ne trouve rien à dire. Mais, quand il s'agit des frères Africains, on se demande si ces mêmes compétences n'existent pas sur le terrain", estime Patrice Talon.

Le Rwanda contre les djihadistes

Des séries d'accords ont été signées par les délégations rwandaise et béninoise dans différents secteurs : agriculture, industrie et commerce, développement du numérique. Mais ceux des domaines de la sécurité et de la défense étaient les plus cruciaux.

"Que ce soit la coopération dans le domaine civil que dans le domaine militaire, nous avons sur notre continent la possibilité de nous apporter de l'assistance, de l'aide, de l'expertise, de la compétence, pour régler nos différents problèmes. C'est en cela que la coopération militaire qu'il y a entre le Bénin et le Rwanda pourra s'exprimer dans le cadre de notre action au profit du Burkina pour la sécurité dans ce pays, et par ricochet la sécurité au Bénin", ajoute Patrice Talon.

Soldats béninois en patrouille dans le nord du pays Image : Marco Simoncelli/DW

L'expérience et l'expertise du Rwanda seront donc mises au service de la lutte contre le terrorisme dans les régions menacées. Et Paul Kagame s'en félicite.

"Nous avons nos forces militaires qui fonctionnent et qui travaillent en RCA, au Soudan du Sud, des forces au Mozambique, ainsi de suite. Donc c'est dans ce contexte que nous sommes prêts à travailler avec le Bénin, pour bien entendu nous prévenir par rapport à tout ce qui peut se produire autour des frontières dans la zone, y compris la situation sécuritaire prévalant dans la région", dit le président Kagame.

Une riche rencontre de la première dame avec les femmes leaders et entrepreneure et la visite de la place des amazones ont également meublé le séjour de la délégation rwandaise au Bénin.