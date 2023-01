Bénin : une campagne électorale plus attractive

Au 4è étage d'un grand immeuble situé dans le centre de la capitale économique béninoise, dans un grand bureau, Guy Mitokpè dirige une petite réunion du parti de l'ancien président Thomas Boni Yayi. "Vous êtes bien au siège du parti ''Les Démocrates", ici à Gbèdjromèdé à Cotonou...", nous dit le responsable de la communication de cette formation politique.

Malgré son emploi du temps chargé, Guy Mitokpè a eu le temps de nous faire une visite guidée. "C'est ici le quartier général du parti", explique t-il.

"Vous savez que nous avons 24 circonscriptions électorales, donc on a décentralisé les sièges de campagne, mais au niveau national vous êtes actuellement au siège national de camapgne..." Et comment êtes-vous organisés au niveau du siège, lui demande la DW ? "Depuis que nous avons été installés le 15 décembre 2022, les membres de la direction nationale de campagne se retrouvent au siège, et c'est du siège, c'est comme le quartier général, c'est du quartier général qu'on donne les instructions. Et puis les informations nous viennent aussi du terrain. Quand on a des failles au niveau des affichages, des déficits quand les candidats se plaignent... et aussi au niveau du siège national de campagne, vous avez la question de la sécurisation qui est abordée parce qu'il y a un pôle sécurité, il y a un pôle communication et puis il y a un pôle relations publiques", selon Guy Mitokpè.

Rencontre entre l'ancien président béninois Thomas Boni Yayi et de son homologue Patrice Talon à Cotonou (2021)

Outre le responsable à la communication du parti "Les Démocrates" qui rappelait à quelques partisans les éléments de langages, le Directeur national de campagne est aussi présent au siège.

Au téléphone, il donne des orientations aux candidats qui sont sur le terrain. Pour Saliou Akadiri, l'enjeu de ce scrutin est grand.

"Le parti ''les Démocrates'' dans la compétition, ça a été un grand soulagement, car comme vous le savez depuis l'arrivée de ce pouvoir, surtout après la création de notre parti c'est la première fois que nous allons à une élection, les autres fois c'étaient des élections non-inclusives. Donc ça a suscité un engouement qui amène les populations à s'intéresser aux candidats qui leur expliquent pourquoi il est important de voter pour que nous ayons un parlement qui ne soit plus monocolore."

Le parti ''les Démocrates'', tout comme les autres formations politiques en campagne ont encore jusqu'à ce vendredi, 6 janvier à minuit pour gagner la confiance des populations et avoir la garantie de leur suffrage lors du scrutin de dimanche.