Bénin : revivez cette journée d'élection présidentielle

Suivez le déroulement de la journée électorale avec toute l'équipe de la DW, au Bénin et en Allemagne. Tous les horaires sont indiqués en temps universel.

18h58 : Le vote n'a pas été effectif dans les villes de Savè, Bantè et Tchaourou, situées dans le centre du pays. Depuis une semaine, les manifestants dans ces villes du centre du Bénin contestent la rallonge du mandat de Patrice Talon. L’opposition exige le dialogue.

18h40 : De nombreuses femmes se sont engagées pour le bon fonctionnement du scrutin, en multipliant les appels à la non-violence ou encore à aller voter, comme l'a constaté notre correspondante à Cotonou.

17h20 : Alors que le dépouillement a commencé dans certaines villes, l'opposition insiste sur la tenue d’assises nationales pour sortir le Bénin de la crise. Ancien ministre aujourd'hui opposant en exil, Valentin Djènontin, demande aussi la libération immédiate des manifestants arrêtés, dont son fils. Il dénonce la tenue du scrutin de ce dimanche, qu'il estime "être une honte" pour le Bénin.

Écouter l'audio 01:01 Valentin Djenontin : "Ce qui se passe au Bénin est une honte"

15h00 : Opposant en exil, Komi Koutché s'est exprimé au micro de la DW. Celui qui avait demandé la fin du mandat du président sortant a expliqué les demandes de l'opposition, tout en restant convaincu que "le dialogue est inévitable".

Écouter l'audio 00:57 "Nous demandons au peuple de poursuivre une résistance pacifique à mains nues"

14h40 : Si tout est calme à Savè, c'est en partie parce que les habitants sont terrés chez eux, comme l'explique le maire de la ville.

13h20 : À l'intérieur du pays, L’affluence est très timide, voire même absente dans les bureaux de vote, notamment dans les villes de Savè, Bantè et Tchaourou. Là-bas, le vote est très perturbé, voire inexistant. C’est ce que souligne Montesquieu Hounhoui, observateur du scrutin. Il couvre ces trois villes pour l’ONG Changement social Bénin.

Écouter l'audio 01:17 Partager "Les citoyens ne sont même pas en mesure de circuler dans la ville" Envoyer Facebook Whatsapp Web EMail Facebook Messenger Web Permalien https://p.dw.com/p/3rqK8 "Les citoyens ne sont même pas en mesure de circuler dans la ville"

12h15 : L'ambiance est calme à Cotonou, la capitale, où des citoyennes et des citoyens ont pu exercer leur devoir sans avoir à se précipiter.

Des citoyennes dans un bureau de vote à Cotonou

11h30 : Selon les observateurs de la société civile béninoise, plus de la moitié des bureaux de vote n’ont pas pu ouvrir à l'heure et le vote ne se déroule pas sur toute l’étendue du territoire.

Selon les rapports de 693 observateurs de terrain sur les 1470 déployés dans tout le pays, "54,74% des postes de vote n’ont pas pu démarrer effectivement à 7h comme le prévoit le code électoral". C'est le cas notamment à Savè, épicentre de la contestation contre la tenue du scrutin.

En outre, selon les rapports de 608 observateurs, "dans 36,02 % des PV observés, les agents des forces de Défense et de Sécurité n’étaient pas présents à l’ouverture des postes de vote".

Dans les bureaux de vote, les mesures contre la Covid-19 ne sont pas toujours respectées : 12,56% d'entre eux "n’ont pas de dispositif de lavage des mains ou de gel hydro-alcoolique", ont rapporté les observateurs.

09h35 : le chef de l’Etat Patrice Talon a voté à l’école primaire publique Charles Guillot à Zongo, dans le centre de Cotonou. Il était en compagnie de son épouse, Claudine Talon. Revenant sur les violences qui ont précédé le scrutin, Patrice Talon a invité les électeurs à sortir massivement voter malgré les intimidations. Il a dénoncé des jeunes manipulés et ajouté que des enfants et des chasseurs ont été mobilisés pour s’en prendre aux forces de l’ordre. La république a été attaquée, a déclaré Patrice Talon après son vote. Il a ajouté que des policiers ont été blessés avec des armes de guerre. Il a regretté les morts depuis le début des manifestations. "Demain, ce sera fini", selon le président sortant.

6h00: les bureaux de vote ont ouvert dans la capitale économique à 7h locales, ils doivent fermer à 16h. Le président sortant Patrice Talon est quasiment seul en lice face à deux candidats peu connus du public. Les principaux opposants ont appelé au boycott.

Dans un message publié hier soir sur les réseaux sociaux,le constitutionnaliste Joel Aïvo, dont la candidature n'a pas été retenue, a déclaré qu'il ne voterait pas. "J'invite tous les Béninois (...) à faire de même."

Les principales informations

Près de 5 millions d'électeurs sont appelés à voter pour cette élection présidentielle. Ils ont le choix entre le président sortant, Patrice Talon, et les anciens députés Alassane Soumanou et Corentin Kohoué. Patrice Talon compte sur une victoire dès le premier tour. Le taux de participation devrait être faible.

La campagne électorale a été marquée par des violences, notamment dans le centre-nord du pays, fief de l'ancien président Thomas Boni Yayi, où des manifestants avaient dressé d'importants barrages routiers pour protester contre l'absence d'une opposition reconnue. Au moins deux personnes sont mortes, et plusieurs autres ont été blessées par balles réelles à Savè lors de leur dispersion par les forces de sécurité.

Les résultats sont attendus dès le début de la semaine prochaine.

→ Lire aussi :Le Bénin, Quartier latin, la démocratie, le vaudou…