Bénin : le budget de la présidentielle connu

L'organisation de ce rendez-vous électoral va coûter au Bénin environ 14 milliards 400 millions de francs CFA, l'équivalent d'environ 22 millions d'euros. C'est un peu moins que ce qu'avait coûté la présidentiellede 2016. Ce budget général, prévu pour couvrir les deux tours de l'élection, prend en compte les dépenses des dix institutions impliquées dans l'organisation de l'opération. La grande part revient à la commission électorale nationale autonome (CENA).

Selon son président, Emmanuel Tiando, le "décaissement lié à ce budget se fera de manière à assurer une organisation parfaite desdites élections et ce dans le respect des règles budgétaires et comptable en vigueur pour des élections crédibles, transparentes et inclusives."

Problèmes politiques

La machine ainsi mise en route, rien ne devrait entraver en avril prochain la tenue de cette présidentielle. Mais pour le Mouvement populaire de libération, un parti d'opposition que dirige Chabi Sira Korogoné, les problèmes ne sont pas liés au financement.

Sur le chemin de cette élection présidentielle il y a des problèmes politiques qu'il faut absolument qu'on règle. C'est pour cela que nous, au Mouvement Populaire de Libération, nous avions dans un passé récent demandé au chef de l'Etat de prendre l'initiative d'une concertation pour qu'on trouve des passerelles de discussions entre le chef de l'Etat les forces politiques du pays, qu'elles soient de la mouvance ou de l'opposition pour qu'ensemble on essaie de sauver l'essentiel, affirme-t-il.

Gages

L'essentiel dont il est question concerne le débat sur le parrainage qui fait redouter à l'opposition une élection noninclusive. Là-dessus, le chef de l'Etat a donné suffisamment de gage aux yeux de Céphyse Béo Aguiar, membre du mouvement des Elites engagées pour l'émancipation du Bénin, un parti proche du pouvoir.

Le président Patrice Talon n’a pas encore dit s’il sera candidat ou non à la présidentielle d’avril 2021

"Déjà sur l'inclusivité, il a fait savoir que tous ceux qui désireraient prendre part aux élections seront de la partie, que les élections seront une fête, que les élections seront inclusives. Sur la question de parrainage aussi, tout ce qui paraît comme goulot d'étranglement est levé. Il est donc souhaité que les groupes qui ne sont pas d'accord avec le pouvoir se mettent un peu dans cette dynamique, se mobilisent, s'organisent pour aller à la conquête du pouvoir, affirme Céphyse Béo Aguiar.

Le scrutin du 11 avril prochain sera la septième présidentielle qu'organise le Bénin en 34 années de démocratie. Selon le calendrier électoral, les dossiers de candidature seront enregistrés du 1er au 4 février 2021.