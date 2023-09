Le drame de Sèmè-Kraké relance le débat sur le Kpayo

"Nous avons malheureusement enregistré 34 morts dont 2 bébés. Ce sont des morts calcinés", a déclaré le ministre béninois de l'Intérieur Alassane Seidou

Au lendemain du drame, les visages des riverains et autres curieux rencontrés sur les lieux étaient affligés mais surtout révoltés par cet incendie.

"Il va falloir qu'on se sensibilise" (Prince Agbodjan)

Dans le lot, Dame Prince Agbodjan, actrice du secteur des produits pétroliers. Pour elle trop, c'est trop : "C'est des vies humaines qui sont parties ! On est obligé d'avoir pitié de nous-mêmes pour voir si c'était mon enfant, si c'était mon frère, si c'était mon mari. Donc on est obligé de faire profil bas, c'est-à-dire que chacun aille s'asseoir et réfléchir. Il va falloir qu'on se sensibilise, que nous nous sensibilisions nous-mêmes pour que ces genres de choses ne se répètent plus."

Un défi qui reste de taille

Malgré tout le dispositif mis en place par le gouvernement ces dernières années, avec l'accélération de l'installation de nombreuses stations-services sur tous les axes routiers et dans toutes les villes du pays, le fléau de l'essence de la contrebande demeure. Et sur les marchés parallèles, se pose le problème de la conservation du produit.

"C'est le défaut de manipulation qui donne toujours les incidents," explique Théophile Adjovi, le Secrétaire général de l'Association des importateurs, revendeurs et transporteurs de produits pétroliers. "C'est la conservation, l'organisation autour. Mais l'Etat est déjà en train de trouver la solution à ça, on va voir si ça peut couvrir tout le Bénin, parce que c'est vaste !"

Samedi, il a suffit de quelques minutes pour que l'un des principaux entrepôts de stockage d'essence de Sèmè-Kraké, ville frontalière avec le Nigeria, parte en fumée Image : Rodrigue Guezodje/DW

Vendez du formel !

La solution proposé par l'Etat c'est l'installation de "stations trottoirs" : des mini-stations que le gouvernement a prévu mettre en place pour renforcer le dispositif existant.

Sur le site du drame, dimanche (24.09.2023), la ministre du commerce a elle rencontré les acteurs du secteur informel de produits pétroliers. Ils sont unanimes sur la décision :

"On doit organiser ça, on ne doit plus vendre cette affaire-là ! Vous devez vendre du formel, le prix n'est plus différent donc ce n'est plus la peine ! Vous êtes d'accord avec ça non ? Vous devez sortir de ça définitivement !"

Une réunion d'urgence avec les hautes autorités est prévue à cet effet lundi 25 septembre. En attendant, les nombreux blessés secourus de ce drame, dont une douzaine dans un état critique sont pris en charge par l'Etat.