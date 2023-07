La Mauritanie plaide pour le retour du Mali dans le G5 Sahel

Nouakchott a abrité la 4eme Assemblée générale de l’Alliance Sahel qui regroupe 27 partenaires au développement dont l’Allemagne, la France et l’Espagne.

Lors de l’ouverture de l’Assemblée générale des pays membres de l’Alliance, le président mauritanien et président en exercice du G 5 Sahel, Mohamed Ould El Ghazouani, a déclaré que "le défi du terrorisme n’est pas dissociable de la pauvreté, l’injustice sociale, la mal gouvernance, le changement climatique, l’absence de perspectives et les tensions sociales."

Le chef de l’Etat mauritanien a ajouté que "le G5 Sahel a très rapidement ciblé la mobilisation de partenaires autour de ses programmes de développement, de gouvernance, de résilience et de sécurité."

Plus de perspectives

A Nouakchott, la ministre allemande de la Coopération économique et du Développement a abondé dans le même sens. "Nous allons rester dans cette dynamique pour offrir plus de perspectives aux jeunes et investir dans la formation professionnelle" a dit Madame Svenja Schulze.

Svenja Schulze a représenté le gouvernement allemand à Nouakchott (image d'illustration) Image : DW

Les partenaires du G5, au terme de l’assemblé générale se sont engagés à soutenir les priorités fixées par sa nouvelle stratégie de développement.

Le G5 Sahel, malgré le soutien de ses partenaires, souffre cependant du retrait du Mali. La Mauritanie, plaide avec insistance le retour de son voisin dans le groupe. Abdessalam Ould Mohamed Saleh, ministre mauritanien des affaires économiques.

"Le départ du Mali fait perdre au G5 Sahel une continuité territoriale qui rend difficiles les interventions contre l’insécurité et pour le développement. Le Président a réaffirmé encore une fois son souhait de voir le Mali réintégrer."

L’Allemagne qui assure désormais la présidence de l’Alliance Sahel, adhère-t-elle aux efforts visant le retour du Mali ? Réponse de Svenja Schulze "je pense que l’approche mauritanienne sur la question du Mali est convenable."