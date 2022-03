Allemagne : un Gambien accusé de crimes contre l'humanité

Bai Lowe, arrêté à Hanovre, dans le nord de l’Allemagne en mars 2021, a été mis en examen le 22 février pour crimes contre l'humanité, meurtres et tentatives de meurtre entre 2003 et 2006, conformément au principe de la compétence universelle.

Celle-ci s'inscrit dans le droit pénal international et permet de poursuivre des crimes graves indépendamment de la nationalité du coupable et de la victime, et indépendamment du lieu du crime.

C’est donc en vertu de ce principe que sera jugé Bai Lowe qui était chauffeur d'une unité des forces armées gambienne chargée d'assassiner les voix critiques du régime de Yahya Jammeh, l’ancien président de la Gambie. Seydi Gassama, directeur d'Amnesty International Sénégal, affirme que "c’est une avancée du droit international qui permet de lutter efficacement contre les auteurs des violations les plus graves des droits humains. Malheureusement, ce principe est appliqué au compte-goutte, de façon sélective. Nous avons vu par exemple que pour certains dignitaires israéliens, beaucoup de pays européens ont renoncé à exercer cette compétence universelle."

Espoir de justice

La décision de la justice allemande est saluée par le fils du journaliste Deyda Hydara, tué par balle le 16 décembre 2004 à Banjul.

Baba Hydara lui a succédé à la tête du journal gambien The Point et il milite, aux côtés de l’avocat américain Reed Brody, dans l’ONG internationale J to J, Justice to Jammeh, c’est-à-dire : Justice contre Jammeh.

"Ce n’est pas seulement ma famille mais plusieurs familles de victimes : nous avons attendu pour avoir cette justice. Alors, hier, la justice allemande a mis en examen Bai Lowe. Ce qui nous donne de l'espoir. De mon point de vue, la justice allemande a assez de preuves pour mettre en examen Bai Lowe. On va continuer à nous battre", promet Baba Hydara au micro de la DW.

Le président Adama Barrow s'est engagé à aider à faire la lumière sur les exactions commises sous Yahya Jammeh

C’est en vertu de ce même principe de la compétence universelle qu'a été jugé au Sénégal, puis condamné, l’ancien président tchadien Hissène Habré, décédé en août 2021 à Dakar.

La Cour d’appel de Coblence, dans l’ouest de l'Allemagne, a récemment condamné le Syrien Anwar R. à la prison à perpétuité pour crimes contre l’humanité commis en Syrie, toujours au nom de ce principe.

De la même façon, la justice allemande a condamné en février 2014 le Rwandais Onesphore Rwabukombe à 14 ans de prison pour participation au génocide qui a coûté la vie à environ 800.000 personnes au Rwanda en 1994.