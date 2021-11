Gambie : Yahya Jammeh, bientôt à la barre ?

La Commission vérité, réconciliation et réparations a remis le jeudi (25.11), au président Adama Barrow, les conclusions de son rapport.

Écouter l'audio 04:43 "Nous souhaitons que Yahya Jammeh soit jugé" (Reed Brody)

Même si aucun nom n’a été cité dans le rapport, l’ancien président, Yahya Jammeh, accusé d’avoir commandité de nombreuses exactions pourrait devoir comparaître devant la justice pour assassinats, actes de tortures, disparitions forcées, viols et castrations, arrestations arbitraires, chasses aux sorcières, jusqu'à l'administration contrainte d'un traitement bidon contre le sida. Au total, entre 240 et 250 personnes seraient mortes entre les mains de l'Etat et de ses agents.

L’avocat et défenseur des droits humains Reed Brody qui assiste les victimes de l’ère Yahya Jammeh est favorable à la comparution de l’ancien président. Mais il revient d'abord sur le flou autour d'une supposée coalition entre Yahya Jammeh et l'actuel président Adama Barrow, candidat à sa propre succession à la présidentielle de la semaine prochaine.

Cliquez sur la photo (ci- dessus), pour écouter l’intégralité de l’interview de Reed Brody.