Nouvelles restrictions anti-Covid en Allemagne

Nouvelle réunion de crise, cette après-midi, entre le chancelier Olaf Scholz et les dirigeants des 16 régions allemandes. Selon les agences de presse, les autorités allemandes s'en tiennent à une recommandation pour les jours de Noël avant de serrer la vis pour les jours d'après, y compris donc, pour la Saint-Sylvestre.

Un projet de texte disponible dès lundi indique que les nouvelles mesures concernent d'abord la réduction drastique des contacts : à partir du 28 décembre, les personnes vaccinées ou guéries ne pourront pas accueillir chez elles plus de 10 invités - tous immunisés. Exception faite des enfants de moins de 15 ans. Les personnes non vaccinées peuvent, elles, inviter au maximum deux personnes issues d'un même foyer, hors du leur.

Les matchs de Bundesliga sans spectateurs

Ensuite, toujours à partir du 28 décembre, les événements sportifsmais aussi les manifestations culturelles et les concerts se dérouleront à nouveau sans spectateurs. Discothèques et clubs de danse seront fermés.

A la différence des Pays-Bas voisins, l'Allemagne n'envisage en revanche pas de fermer les magasins jugés non essentiels. Pas plus que les cinémas ou les restaurants... leur accès étant déjà limité aux seules personnes vaccinées ou guéries. Un test négatif peut être également réclamé.

À partir du 28 décembre, les spectateurs ne seront plus autorisés dans les stades

Un test négatif est par ailleurs recommandé lorsque plusieurs personnes se retrouvent en dehors de leur domicile - y compris pour les personnes vaccinées - une mesure qui vise à protéger en particulier les personnes âgées.

Continuer à vacciner à grande échelle

En amont de la rencontre des autorités fédérales et régionales, le conseil d'experts du gouvernement allemand avait mis en garde contre une pression extrême sur le système de santé et les infrastructures dites vitales à savoir hôpitaux, pompiers ou encore fournisseurs d'électricité - si les personnes travaillant dans ces secteurs venaient à tomber malades ou à se retrouver en quarantaine au même moment. Or, disent les experts, la probabilité d'un tel scénario augmente avec le variant Omicron, considéré comme hautement contagieux.

Depuis septembre, l'Allemagne est touchée par une quatrième vague particulièrement virulente : le niveau des contaminations se situe entre 30.000 et 50.000 cas supplémentaires toutes les 24 heures. D'ici fin janvier, le pays veut avoir vacciné 30 millions de personnes supplémentaires.