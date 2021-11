Coronavirus : nouveau taux d’incidence record en Allemagne

Les taux d’incidence ont battu un nouveau record depuis le début de la pandémie, avec une moyenne nationale de plus de 200 cas de contamination pour 100.000 habitant sur ces sept derniers jours.

Dans le détail, on compte plus de 490 cas de contamination pour 100.000 habitants la semaine dernière en Saxe, quasiment 430 en Thuringe, près de 320 en Bavière, plus de 230 dans le Bade-Wurtemberg et à Berlin.

Si début août, seuls une vingtaine de personnes malades de la Covid-19 étaient admises en soins intensifs, ce sont actuellement quasiment 190 par semaine.

Les hôpitaux retiennent leur souffle

Du coup, les hôpitaux tournent à nouveau à plein régime, notamment dans la moitié sud de l’Allemagne. Dans certaines régions, comme en Bavière, il n’y a déjà plus aucun lit en soins intensifs de disponible.

Quelque 2.500 personnes sont actuellement admises en soins intensifs, soit autant qu’à la même époque il y a un an, lors de la deuxième vague.

Ce chiffre pourrait doubler dans les semaines à venir si l’incidence moyenne atteint les 300 cas pour 100.000 habitants, à en croire la fédération des unités de soins intensifs DIVI.

Il faut désormais attendre de voir comment vont réagir les leaders politiques, alors que le pays n’a toujours pas de nouveau gouvernement depuis les législatives de septembre.

Les trois partis qui négocient les termes de la prochaine coalition se consultent pour faire des propositions au Parlement fédéral. Un nouveau confinement serait pour le moment exclu. Tout comme l’obligation de se vacciner.

Les effets de la vaccination

En revanche, les tests pourraient à nouveau devenir gratuits pour tout le monde, alors qu’ils étaient devenus payants. Les autorités assurent que la mesure a créé un bond dans le nombre de vaccination.

Justement : si les indicateurs sont proches de ceux de l’automne dernier, il reste que cette fois, 67% de la population est vaccinée et que ce taux de vaccination est particulièrement élevé chez les populations à risque, comme les séniors, où 85% des plus de 60 ans ont reçu au moins deux doses.

Les cas de contaminations pourraient ainsi toucher des personnes moins vulnérables et aboutir à des formes moins graves de la maladie. Comme depuis le début de la crise sanitaire, la plupart des prévisions sont néanmoins à mettre au conditionnel.

Un responsable du DIVI cité par la Augsburger Zeitung le résume ainsi : "nous naviguons actuellement dans le brouillard et sans GPS".