Covid-19 : Joshua Kimmich toujours sur la touche

Le Bayern Munich va devoir faire sans Joshua Kimmich pendant encore quelques semaines. Le milieu de terrain en a terminé avec sa quarantaine liée à sa contamination à la Covid-19, mais ne peut toujours pas jouer en raison d'un problème au poumon lié à son infection.

Joshua Kimmich ne reviendra pas sur les terrains en 2021. Cette nouvelle le replace au cœur du débat national sur la vaccination. Pour rappel, le joueur avait refusé de se faire vacciner.

"Ne pas sous-estimer le virus"

Selon Markus Weinzierl, entraîneur d'Augsbourg, ce que vit actuellement Joshua Kimmich prouve que même les sportifs de haut niveau peuvent vivre des moments difficiles en raison de ce virus, surtout s'ils ne sont pas vaccinés.

"Le cas personnel de Kimmich, l'un des joueurs les plus importants de l'équipe nationale allemande, dont il est l'un des capitaines, et l'un des membres les plus influents du Bayern Munich, permet de comprendre beaucoup de choses, notamment que personne ne doit sous-estimer ce virus", a déclaré Weinzierl en conférence de presse.

Choupo-Moting toujours absent

Et Joshua Kimmich n'est pas le seul joueur du Bayern Munich sur la touche : c'est aussi le cas d'Eric Maxim Choupo-Moting. L'attaquant a du mal à se remettre de son infection au coronavirus et est jugé encore trop faible physiquement par le staff du Bayern Munich pour reprendre la compétition.

Une situation qui n'arrange pas non plus le Cameroun, qui compte sur Choupo-Moting pour la CAN, qui commence dans moins d'un mois.