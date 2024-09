Friedrich Merz, candidat à la chancellerie des conservateurs

Un an avant les élections fédérales allemandes, la CDU et la CSU, ont un candidat de premier plan. Finalement, tout s'est passé plus vite que prévu.

"Nous sommes de nouveau sur les rails." Friedrich Merz devrait être le candidat à la chancellerie des partis de l'Union, CDU et CSU.

Les deux hommes ont annoncé cet accord avec le chef de la CSU, Markus Söder, qui s'est récemment présenté de plus en plus comme un concurrent ou un opposant.

En début de semaine prochaine, les comités directeurs des deux partis frères devraient formellement donner leur accord. Merz sera alors le candidat et l'adversaire potentiel du chancelier Olaf Scholz lors des prochaines élections législatives.

Merz et Söder se sont exprimés lors d'une déclaration commune.

Au cours de son intervention, le chef de la CDU a mentionné deux domaines qui lui tiennent à cœur. Tout d'abord, la question de l'immigration "reste un grand sujet. Mon souhait serait qu'elle ne devienne pas le thème principal de la campagne électorale du législatives en 2025". Merz a estimé que la CDU/CSU "a également poussé le gouvernement fédéral à prendre des décisions".

L'économie sociale de marché

Le candidat désigné formule de manière succincte une autre mission possible pour le gouvernement : la politique économique doit être au centre des préoccupations. Il s'agit de s'orienter à nouveau vers le concept d'économie sociale de marché qui a marqué la République fédérale d'Allemagne au cours de son histoire.

Il s'agit d'une "politique qui fait à nouveau avancer l'Allemagne". La situation économique de l'Allemagne est actuellement "précaire", a déclaré Merz.

Quid de Markus Söder ?

"Nous allons y arriver ensemble", a souligné Söder. Il accepterait le résultat sans "grincements de dents". Le chef de la CSU, qui en 2021, avant les élections fédérales, avait laissé s'envenimer massivement la dispute entre les deux partis sur la question du candidat à la chancellerie et s'était retiré tardivement face au chef de la CDU de l'époque, Armin Laschet, a d'ores et déjà précisé qu'à son avis, seuls les deux présidents de la CDU et de la CSU étaient des candidats possibles à la chancellerie de l'Union. "Il y a beaucoup de ministres-présidents, mais seulement deux présidents de l'Union". A 68 ans, Merz est déjà le candidat à la chancellerie le plus âgé en Allemagne depuis plus de 50 ans.

Merz est ainsi arrivé au but intermédiaire d'un parcours qu'il a commencé début 2022 en prenant la présidence de la CDU.

Ce chemin doit mener plus loin à la chancellerie. Pour cela, le libéral économiste, Merz, a beaucoup travaillé au cours des 31 derniers mois.

Certaines de ses déclarations de 2022 semblent aujourd'hui très lointaines - comme son affirmation précoce de réduire de moitié les résultats de l'AfD. La CDU/CSU n'y est pas parvenue. Il a rapidement renvoyé certaines des forces qu'il avait rassemblées autour de lui après son élection à la tête du parti.

Merz et son secrétaire général, Carsten Linnemann, sont originaires de la région de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, à l'est de la Ruhr. Cette région est marquée par la classe moyenne, rurale et touristique, et par le catholicisme conservateur.

Durcissement de la politique migratoire

L'Union a récemment fait pression sur la politique de sécurité - depuis quelques jours, des contrôles aléatoires sont effectués à toutes les frontières allemandes Image : Roberto Pfeil/dpa/picture alliance

Friedrich Merz a positionné la CDU de manière nettement plus conservatrice.

Ainsi, le programme comprend une culture de référence conservatrice. Sur le thème de l'islam, la CDU se distancie également plus clairement des anciennes attitudes plus libérales.

Dans son programme, la CDU a durci sa politique d'asile et d'immigration et a décidé de réintroduire progressivement le service militaire obligatoire, actuellement en pause. Selon Merz, le programme montre "qui nous sommes, où nous nous situons, ce que nous voulons".

Du point de vue de la politique étrangère, Merz est un "transatlantique", plus qu'un Européen. Il parle parfaitement l'anglais et s'est rendu plusieurs fois aux Etats-Unis. Il y est certainement plus connecté que la plupart des acteurs politiques fédéraux actifs, du moins en matière de politique économique.

En tant que chef de parti, Merz marque et modifie la CDU et le cours de l'Union dans son ensemble.

En tant que chef du groupe parlementaire CDU/CSU au Bundestag, le parlement allemand, il devient - de plus en plus clairement - l'adversaire du camp du chancelier Olaf Scholz. Lors de leurs joutes oratoires au Bundestag, la dernière en date étant le débat sur le budget début septembre, les deux hommes ne se sont pas fait de cadeau.

Après de rares rencontres à la chancellerie, la dernière fois sur le thème de l'asile et de l'immigration, les oppositions se font plutôt plus vives. Il est clair qu'un peu plus d'un an avant les élections fédérales, la lutte entre les deux adversaires est de plus en plus ouverte. Et ce également dans le contexte de la poursuite du renforcement des courants d'extrême droite et d'extrême gauche et de la querelle sur la politique migratoire.

Troisième figure au sein de l'Union

En fait, le camp de l'Union ne voulait régler la question de la chancellerie qu'après les élections régionales du 22 septembre dans le Brandebourg. Mais il en a été autrement. C'est une troisième figure de l'Union qui a donné l'élan nécessaire à une situation qui semblait déjà inextricable : Hendrik Wüst.

Peut attendre : Hendrik Wüst, ministre-président CDU de Rhénanie-du-Nord-Westphalie Image : Carstensen/Getty Images

Le ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Hendrik Wüst, a déclaré peu avant qu'il ne participerait pas à la course actuelle des partis de l'Union pour la chancellerie. L'homme de 49 ans a souligné qu'il n'était "pas disponible actuellement et dans les circonstances actuelles pour la candidature de la CDU/CSU à la chancellerie lors des élections législatives de 2025". Dans le même temps, il a fait la promotion de Friedrich Merz.

L'un d'entre eux n'a cependant pas pu attendre et a réagi plusieurs heures avant l'annonce officielle du candidat de l'Union à la chancellerie. "Cela ne me dérange pas que Friedrich Merz soit le candidat de l'Union à la chancellerie", a déclaré le chancelier lors d'un voyage officiel. Pour Olaf Scholz, c'est déjà assez chaleureux.