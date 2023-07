Allemagne: budget à la baisse pour la santé et les enfants

Finies, les années de dépenses: le budget 2024 est caractérisé par des coupes budgétaires importantes, a priori dans les politiques sociales, qui fait redouter des conséquences pour les populations les plus précaires.

C'est après de longues discussions que le gouvernement a approuvé le budget de l'Etat allemand pour l'année 2024. Le mot d'ordre du ministère des Finances, le libéral Christian Lindner: l'austérité.

Tous les ministères seront touchés, sauf celui de la Défense. L'Etat veut économiser ainsi 30 milliards d'euros par rapport à cette année.

Selon le chancelier Olaf Scholz, beaucoup se sont habitués aux importantes dépenses publiques ces dernières années. Le frein à l'endettement a été levé depuis 2020, en raison de la pandémie Covid-19 et de la guerre en Ukraine, qui a aussi entraîné de nouvelles dépenses pour amortir les conséquences de l'inflation et de l'augmentation des coûts énergétiques.

Des coupes dans le domaine social

La dette publique allemande a donc atteint des niveaux records. Elle s'élève désormais à 59,8 % du produit intérieur brut. Pour le chancelier, le temps des investissements record appartient désormais au passé. Le frein à l'endettement est réintroduit.

"Il est désormais clair que nous allons à nouveau établir des budgets qui ne tentent pas de lutter contre des crises avec des moyens supplémentaires, financés par des crédits. Les dépenses doivent s'orienter très concrètement vers l'avenir de notre pays. C'est ce que fait le budget de l'Etat que nous venons de présenter", a précisé Olaf Scholz, lors d'une session plénière du Bundestag.

Le chancelier Olaf Scholz défend le budget 2024 Image : Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Mais les économies touchent surtout le domaine social, et se fait donc au détriment des enfants, des familles et des personnes âgées. Ce sont surtout les ministères de la Santé et de la Famille qui sont atteints.

Le secteur des soins souffre déjà d'une grave pénurie de personnel, notamment suite au changement démographique. Près de 33% des économies par rapport à cette année sont attendues de la part du ministère de la Santé. Le plan d'austérité pourrait entraîner une hausse des cotisations d'assurance-maladie.

Une période d'austérité imminente ?

En raison de ce plan d'économies, un autre projet phare du gouvernement risque d'échouer : une aide générale qui couvre les besoins primaires pour tous les enfants.

Selon une étude de la Fondation Bertelsmann, en Allemagne, un enfant sur cinq est menacé de pauvreté. Jusqu'à 12 milliards d'euros auraient dû être investis dans cette aide pour les enfants. Le budget 2024 ne prévoit que deux milliards d'euros pour l'instant.

Un enfant sur cinq est menacé de pauvreté Image : Ute Grabowsky/photothek/picture alliance

Les associations sociales critiquent donc ce budget et l'organisation caritative AWO (Arbeiterwohlfahrt, prospérité des travailleurs, ndlr) parle d'un "budget du froid social". Dans la politique, l'avis est partagé.

"Je ne vois honnêtement que peu de responsabilité et relativement peu d'avenir dans ce plan budgétaire, le seul mantra qui règne sur tout est le frein à l'endettement qui doit être respecté", a constaté le chef du groupe parlementaire du parti Die Linke, Dietmar Bartsch, interrogé par la radio Deutschlandfunk.

Le budget doit encore être adopté par le Bundesrat, tout comme le Bundestag au cours des prochains mois. Mais la période d'austérité, pour beaucoup d'Allemands, semble imminente.