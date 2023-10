Une Afrique du Sud euphorique après le sacre des Springboks

C'est un quatrième sacre historique pour les Springboks qui ont non seulement réussi à conserver leur titre, mais qui sont surtout devenus l'équipe nationale la plus titrée de l'histoire du rugby.

Les Springboks se sont imposés de seulement un point lors de la finale face aux All Blacks néo-zélandais (16-15), comme en quart de finale face à la France et en demi-finale face à l'Angleterre.

Comme en 2019, c'est le capitaine Siya Kolisi, ici en compagnie du président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui a soulevé le trophée Image : Thibault Camus/AP Photo/picture alliance

Des victoires obtenues à l'arrachée, comme des preuves qu'il ne pouvait rien arriver à cette équipe qui était, selon son capitaine Siya Kolisi, "en mission" pour rendre "fier" le peuple sud-africain.

Un peuple qui a soutenu comme jamais ses champions du début jusqu'à la fin de la compétition.

Des millions de gens dans les rues du pays

Jamais une équipe des Springboks, même celle de 1995, n'avait été aussi populaire sur ses terres, et ce en raison notamment d'un groupe de joueurs largement plus divers que lors des précédentes éditions - la moitié des joueurs du groupe ne sont pas blancs, une première dans l'histoire de l'équipe - mais aussi du contexte économique et social.

Alors que l'Afrique du Sud fait face à de nombreux défis, entre une économie sinistrée, des coupures de courant récurrentes et des affaires de corruption, pour beaucoup de Sud-africains, les rugbymen ont donné du beaume au coeur à la nation arc-en-ciel.

Derrière ses Springboks, l'Afrique du Sud s'est unie comme jamais. Des supporters, de toutes les couleurs de peau et classes sociales ont célébré ensemble ce titre.

Alors que les divisions éthniques et sociales sont encore nombreuses dans le pays, le sacre des Springboks a cassé certaines barrières Image : sa Alexander/REUTERS

"Incroyable. Je ne sais pas quoi dire. Je pensais qu'on allait perdre ce match. Puis on a gagné d'un point ! Je suis tellement content. C'est cette équipe, elle a quelque chose de spécial. Ils ont uni une nation", estime ce fan sud-africain rencontré par la DW à Johannesburg le soir de la finale.

Une équipe qui fait l'unanimité

"C'est ce qui me rend fier. Tout le monde participe, du mendiant dans la rue aux chauffeurs de taxi, en passant par les serveurs… C'est génial qu'ils aient gagné. Ce sont des champions", assure de son côté un autre supporter.

La force mentale des Springboks et la cohésion de l'équipe ont particulièrement séduit le peuple sud-africain Image : Sarah Meyssonnier/REUTERS

Même les expatriés se sont laissés porter par l'ambiance et l'émotion.

"C'est incroyable de voir ça. De voir tout le monde dans la rue se réunir comme ça pour faire la fête. C'est super émouvant de voir tout le monde qui chante ensemble. C'est pour ça que je suis contente pour l'Afrique du Sud", a déclaré au micro de la DW une citoyenne française installée en Afrique du Sud et qui portait le maillot vert et or de l'équipe nationale.

Et l'euphorie risque de durer plus qu'un week-end puisque que les Springboks sont attendus en Afrique du Sud ce lundi et devraient effectuer, comme en 2019, une tournée dans tout le pays pendant plusieurs jours.