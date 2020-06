Rugby : Il y a 25 ans, l'Afrique du Sud sur le toit du monde

Tout le monde se rappelle de ces images, le 24 juin 1995, quand Nelson Mandela, à la tête du pays depuis un an seulement, est apparu dans les tribunes d'Ellis Park, à Johannesburg, avec le maillot et la casquette des Springboks. Il y a aussi cet avion qui est passé au-dessus du stade avec écrit en dessous "Good Luck Bokke" ("Bonne chance les Boks"). Et puis cette finale, remportée au forceps en prolongations 15-12 face aux All Blacks de Nouvelle-Zélande (qui avaient été victimes d'une intoxication alimentaire deux jours plus tôt), grâce à un drop signé Joel Stransky à la 92ème minute.

Joel Stransky (au centre) félicité par Andre Joubert après son drop décisif

Mandela-Pienaar, une image pour l'éternité

Il y a aussi cette image, le capitaine Francois Pienaar et Nelson Mandela qui soulèvent le trophée Webb Ellis... ensemble. C'est probablement l'une des images de sport les plus fortes du XXème siècle, après tout ce qu'a connu et traversé l'Afrique du Sud, c'est-à dire l'apartheid, les tensions entre les Noirs (majoritaires) et la minorité blanche, la violence constante, la pauvreté... Bien évidemment, tout ne s'est pas réglé d'un coup après cette victoire, mais cette image entre le capitaine blanc et le président noir qui soulèvent ensemble le trophée reste un moment fort, même 25 ans après. Car les deux hommes ont oeuvré pour que le rugby serve de ciment à la société sud-africaine, pour qu'elle devienne véritablement la "nation arc-en-ciel".

Morgan Freeman et Matt Damon ont joué les rôles de Nelson Mandela et Francois Pienaar dans le film "Invictus"

Une relation spéciale

Juste après la victoire, Francois Pienaar avait été interviewé sur la pelouse et avait déclaré : "Cette victoire, elle n'est pas que pour les 60.000 personnes présentes à l'Ellis Park, mais pour les 43 millions de Sud-Africains". Pienaar qui d'ailleurs avait développé une relation spéciale avec Nelson Mandela. L'Afrikaner, Blanc voyait en "Madiba" une figure paternelle. "Vous n'avez aucune idée de l'aura, de l'intelligence et du sens de l'humour de cet homme", a récemment déclaré Pienaar dans une interview à l'AFP. "Pour avoir développé une relation spéciale avec lui, je suis probablement le sportif le plus chanceux du monde".

Siya Kolisi, symbole contemporain

Ce sacre de 1995 a quelque peu changé la donne dans le rugby sud-africain. Si à la base, c'est un sport de Blancs - il n'y avait qu'un seul Noir dans l'équipe de 1995, Chester Williams -, il y a eu de plus en plus de Noirs avec le temps. Sur le terrain, bien sûr, mais aussi sur le banc, avec notamment les entraîneurs Peter de Villiers (2008-2011) et Allister Coetzee (2016-2018). Ces évolutions conduiront au sacre de l'Afrique du Sud en 2019, avec comme un Noir issu des townships comme capitaine, Siya Kolisi.