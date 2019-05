Accord vers une transition au Soudan

L'annonce a été faite tôt ce matin: La transition politique se fera sur trois ans afin de préparer le transfert du pouvoir aux civils. Yasser al-Atta, membre du Conseil militaire a précisé qu'il avait été convenu entre les signataires du Conseil militaire et de l'Alliance pour la liberté et le changement que "les six premiers mois seraient dédiés à la signature d'accords de paix destines à mettre fin à la guerre".

Abbas Madani, des Forces démocratiques pour la liberté et le changement, mouvement d'opposition, a confirmé la mise en place d'une commission d'enquête pour trouver les responsables des violences contre les manifestants et tracé les grandes lignes de la nouvelle organisation du pouvoir soudanais:

"Trois structures ont été prévues : un conseil exécutif qui sera mis en place en accord entre le Conseil militaire et nous, un conseil des ministres qui sera élu par notre mouvement et un conseil législatif dont 67% des membres seront issus de nos rangs et 33% seront désignés après consultation du conseil exécutif."

Manifestants, le 14 mai, dans les rues de Khartoum

Comme depuis le 6 avril, des manifestants ont continué à protester mardi devant le Ministère de la Défense contre la mainmise de l'armée sur la transition. Des routes et des ponts ont été bloqués par des barricades improvisées. A Khartoum, les forces de l'ordre ont dispersé la foule à coups de gaz lacrymogène.