Yotuel Romero: "Tenemos que luchar por una Cuba inclusiva, donde podamos vivir todos aunque pensemos diferente"

"Los artistas de Patria y Vida han sido secuestrados, desaparecidos y procesados por el Estado cubano", denuncia un manifiesto lanzado este jueves (27.05.2021) por coautores de esta canción y videoclip, que tematiza la situación política y socieconómica en la mayor de las Antillas. Lo firman: el realizador, Asiel Babastro, y los músicos Alexander Delgado y Randy Malcom (del dúo Gente de Zona), Descemer Bueno y Yotuel Romero, "que no han sido reprimidos por el Gobierno, por vivir en el exterior de Cuba y no estar al alcance del sistema represivo." Así como el fotógrafo Anyelo Troya y el rapero Eliexer Márquez, quienes "siendo reprimidos y hostigados en la isla han podido unirse" a ellos.

La declaración ha sido suscrita ya por varios cientos de organizaciones, artistas, intelectuales, activistas y políticos cubanos y no cubanos. Piden libertad y justicia para el artivista Luis Manuel Otero Alcántara, líder del contestatario Movimiento San Isidro, retenido y aislado por más de tres semanas en un hospital habanero, luego de que el Gobierno interrumpiera y negara la veracidad de su huelga de hambre y sed en reclamo de derechos. También para el rapero Maykel "Osorbo" Castillo, detenido y procesado, en paradero desconocido y considerado, por tanto, desaparecido. Para Eliexer "El Funky" Márquez, sobre quien pesa una medida cautelar y la amenaza de una causa penal. Y para otros más de 100 presos políticos, que el oficialismo niega.

DW conversó con Yotuel Romero, ex integrante de la icónica banda de rap cubana Orishas, con la que ganó el Grammy Latino 2003 al Mejor Álbum de Rap, por el disco Emigrante.

DW: Yotuel, ¿cómo y por qué se les ocurrió hacer la ahora ya popular canción "Patria y Vida", y ese videoclip en el que colaboran en imagen y sonido con el artivista Luis Manuel Otero Alcántara y los raperos Maykel "Osorbo" y "El Funky", en Cuba?

Yotuel: Creo que era necesario hacer una canción que fuera directo al grano de lo que está viviendo Cuba hoy día. Es un pensamiento en alta voz que se convirtió en canción. Cada pedazo de la canción refleja el sentir de millones de cubanos. Y el hecho de tener a Maykel "Osorbo", a "El Funky" y a Luis Manuel Otero en la canción le da esa realidad que se vive en dos partes: una cuando emigras, y te destierran y vives en el exilio, y otra cuando sigues en Cuba luchando por tus derechos.

Luis Manuel Otero Alcántara (fondo), Maykel "Osorbo" Castillo (delante) y Eliexer "El Funky" Márquez, artistas de "Patria y Vida" para quienes sus compañeros piden justicia.

Era una forma de unir estas dos Cubas que tienen el mismo sentimiento. Y, al mismo tiempo, transmitir un mensaje universal que es la necesidad, las ganas de tener una Cuba con democracia, una Cuba diferente, una Cuba donde se pueda vivir aunque se piense diferente. Ese es el mensaje de la canción. Y también como jóvenes queremos decir que lo que han hecho en 62 años de experimento no funcionó y queremos un cambio, probar otras direcciones. Y que tenemos toda la legitimidad para exigir cambios, como muchos jóvenes alrededor del mundo, en sus países.

Creo que la juventud es la que provoca el cambio, la que presiona a nuestros dirigentes a cambiar, a "mover fichas", cuando sabemos que "el dominó está trancado". Vemos que no hay evolución, al contrario, todo es una involución: las escuelas cada vez se deterioran más, los hospitales cada vez se deterioran más... Es algo que se ha ido destruyendo cada vez más y nos está cayendo encima por pedazos. Y queremos un cambio antes de que ya no haya remedio.

En los perfiles cubanos en redes sociales se observa polarización: abundan marcos en los que se lee "Patria y Vida" y no faltan sus opuestos, que defienden el original y oficialista "Patria o Muerte". ¿Cómo valoras la recepción que ha tenido la canción "Patria y Vida", con más de cinco millones de visualizaciones en YouTube, especialmente entre quienes viven en la isla?

Hay cifras que son ficticias, porque realmente el cubano al que le venden un paquete de internet en dólares, carísimo, que no los gana él, que se los mandan de afuera, ese cubano no escribe "Patria y Vida", utiliza ese dinero para hablar con su familia, pedir la recarga telefónica... Mucho de lo que vemos negativo en las redes sabemos que es controlado por el Gobierno, con bots, trolls. Sin embargo, en el video de Patria y Vida en YouTube tenemos 220.000 "me gusta" contra 7.000 "no me gusta". Porque para votar tienes que hacerte un perfil, y cuando te haces uno no puedes hacerte otro. No pueden engañar a la máquina.

La canción ha llegado al corazón del cubano. Sin insultos, sin ofensas, sin vulgaridad. Cuando el arte es limpio y cuando va con verdad, no hace falta cargarlo. Esta canción tiene un lenguaje de diálogo con el cubano, de decirle: este es nuestro punto de vista, es lo que estamos viendo. Y ese cubano se ha sentido identificado. Es increíble que nadie haya salido a desmentir la canción. Han querido desprestigiar al mensajero, tanto a Alexander y a Randy, como a Luis Manuel y a Maykel, hasta el punto de lo que están haciendo con ellos.

Otero Alcántara, en video reproducido por medios oficialistas cubanos hace más de tres semanas, poniendo en duda su huelga de hambre y afirmando que presentaba "parámetros clínicos y bioquímicos normales".

El mensaje es tan fuerte porque lo que estamos pidiendo, es algo muy sencillo y natural: tu patria, y vivir en tu patria, pienses como pienses. Lo más importante de Patria y Vida no es cambiar la Vida por la Muerte, sino la Y por la O. La O es egocéntrica: o tú o yo, o mi pensamiento o el tuyo. La Y es inclusiva: mi pensamiento y el tuyo, tu patria y la mía, tú y yo, y él, y todos. Esa es la Cuba por la que tenemos que luchar, por una Cuba inclusiva, donde podamos vivir todos aunque pensemos diferente.

Ustedes han lanzado ahora un manifiesto que denuncia el secuestro, desaparición y procesamiento penal de los artistas de Patria y Vida que viven en Cuba, y hablan de un clima represivo similar al de la Primavera Negra de 2003, que afecta a otros artistas, activistas y ciudadanos comunes por expresarse libremente, denunciar violaciones y exigir derechos...

El régimen ha salido a hacer una cacería de brujas, con Maykel "Osorbo", "El Funky", Esteban Rodríguez; con todos los activistas del Movimiento San Isidro. Con (la reconocida artivista) Tania Bruguera. Con amenazas de condenas, de juicios en ausencia (para quienes vivan fuera de Cuba)... Pero internet ha venido a abrir la ventana de la casa cuando no puedes entrar por la puerta. Y ya eso que antes, si no se veía, la gente no lo creía, ahora se puede ver en internet: cuál es la Cuba que está viviendo el cubano, cómo son los hospitales, qué está pasando con San Isidro, con Luis Manuel Otero.

Otra pelea por la libertad de expresión y creación en Cuba

Y mira cómo el mundo está cambiando la perspectiva con Cuba, porque está viendo la realidad de Cuba. Ahí están los blogueros, los influencers cubanos diciendo las verdades como son. El mundo está viendo las injusticias que se están cometiendo con los derechos humanos en Cuba, única y exclusivamente por pensar diferente. Y estamos en un mundo en que pensar diferente no tiene que ser un delito. Y para hablar sobre la realidad de Cuba, para decir que hay una dictadura, un poder totalitario, no tendrías que ser un súperheroe. Lo que se está pidiendo en Cuba no es nada que no conozca el mundo: el derecho a ser diferente, el derecho a tener derechos.

¿Qué esperan conseguir con este manifiesto?

Que el mundo se solidarice con lo que está pasando con nuestros jóvenes en Cuba, que nosotros mismos seamos nuestros propios altavoces. Eso no ocurría antes, pero ahora el pueblo se está uniendo para luchar contra la injusticia. Y esto que se está cometiendo con Luis Manuel Otero Alcántara, con Maykel "Osorbo", con "El Funky", con toda la gente del 27N, es una injusticia que el mundo está viendo.

Tras publicarse Patria y Vida, sus protagonistas fueron difamados e insultados en medios oficialistas, que los tildaron de "mercenarios" y hasta "jineteros" (prostitutos). En televisión nacional, se ha sugerido la posibilidad de juzgar en ausencia a personas que financien desde el exterior la "subversión ideológica". ¿Qué riesgos enfrentan también los artistas, los ciudadanos cubanos que disienten viviendo fuera? ¿Por qué hay quien teme disentir incluso desde el exterior?

Yo no puedo hablar por boca de nadie. Cada cual tiene su realidad, su vida. Es una decisión propia, tienes que estar muy convencido, nadie te puede impulsar a decir las realidades que se viven en Cuba. No es menos cierto que para muchos artistas es más fácil callarse, vivir fuera, vivir bien. Pero llega un momento en que no estamos hablando de política, sino de derechos humanos, de calidad humana.

Muchos artistas tienen su momento. La mente de cada cual tiene que saber cuando está preparado para no solamente hablar, sino enfrentarse a todo lo que conlleva decir la realidad de tu país: las amenazas, la difamación en televisión para que tu imagen se sienta deteriorada ante tu familia, tus amigos. Pero la realidad que estamos viviendo en Cuba es tan dura, y,es tan fácil ver lo que está pasando, que hablar es algo humano, es lo que estamos haciendo.

Yo no culpo a nadie de que hable antes o después. A todos nos adoctrinaron. Todos dijimos "Seremos como el Ché". Todos, en algún momento en la vida, pensamos que estábamos en el camino correcto. La experiencia -vivir, conocer, comparar- es lo que te va amueblando, y haciendo perder el miedo a la comodidad de no decir nada, de no "meterte en candela".

Hay ahora, pese a todo, un llamado de renombrados artistas plásticos dentro y fuera de la isla, que piden retirar o tapar sus obras expuestas en el Museo Nacional de Bellas Artes, hasta que los derechos de Luis Manuel Otero y otros artistas asediados sean respetados. Ha habido más canciones, como la de "El Micha". La manifestación pública de artistas e intelectuales, el pasado 27 de noviembre ante el Ministerio de Cultura, fue un hito, hoy convertido en el movimiento político 27N. ¿Está empujando el arte con sus "atrevimientos" a la política, a la conciencia cívica en Cuba?

Más que "atrevimiento", diría "despertares". El despertar de la comunidad intelectual cubana, de la cultura cubana, sabiendo que tienen un alcance bastante grande para llegar a las masas, a la juventud, a periódicos del mundo, que a lo mejor no cubren el problema de un disidente de Santiago de Cuba, pero sí lo que anuncia Tania Bruguera, que ha expuesto en el MoMA. Los artistas acaparamos mucha información de medios internacionales importantes, como ha pasado con Patria y Vida. Y eso hace que el mensaje viaje.

Ojalá podamos ver salir el sol de nuevo, ojalá esa perla vuelva brillar con tanta o con más luz. Ojalá que Luis Manuel Otero, Maykel "Osorbo", "El Funky" y todos los que están reprimidos por la dictadura puedan regresar a casa y seguir pacíficamente la lucha por un cambio. Porque no estamos pidiendo nada extraordinario. Estamos pidiendo tener nuestros derechos en Cuba: libertad de movimiento, libertad de expresión, derecho a opinar lo que querramos opinar, derecho a elegir a quien tú quieres que te represente, derecho a la libertad.

